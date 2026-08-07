Criminosos estão usando informações públicas de processos judiciais para aplicar o chamado golpe do falso advogado. Na fraude, os golpistas se passam por advogados ou representantes de escritórios e entram em contato com as vítimas por WhatsApp ou telefone para informar sobre supostas liberações de valores.

A abordagem costuma incluir a solicitação de um pagamento antecipado para que uma indenização ou outro valor relacionado ao processo seja liberado. Os criminosos geralmente pedem transferências via Pix e apresentam justificativas para dar aparência de legalidade à cobrança.

O Jornal de Piracicaba conversou com a advogada Roberta Maciel, que explicou como os golpistas conseguem obter informações sobre os processos e quais cuidados podem ajudar a evitar a fraude.