As plataformas de apostas esportivas, conhecidas como bets, retiraram cerca de R$ 62,5 bilhões do orçamento das famílias brasileiras em 2025, segundo levantamento divulgado pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz), em parceria com o Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (Cicef).

O estudo também revela que essas empresas movimentaram R$ 350,97 bilhões em transferências via Pix ao longo do ano, evidenciando o crescimento do mercado de apostas no Brasil após a regulamentação do setor.

Pix impulsionou o avanço das apostas

De acordo com o levantamento, a obrigatoriedade de cadastramento das empresas de apostas, implantada em janeiro de 2025, coincidiu com um aumento expressivo das transferências feitas por pessoas físicas para empresas dos setores de esporte, cultura, lazer e entretenimento.