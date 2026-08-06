A nova tarifa imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros já preocupa a indústria da Região de Piracicaba. De acordo com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas (Simespi), cerca de 50 empresas podem ser diretamente afetadas pela medida, colocando em risco aproximadamente 10 mil empregos diretos.
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e da Amcham Brasil, Piracicaba é o município brasileiro mais exposto aos impactos da nova taxação, devido ao elevado volume de exportações para o mercado norte-americano.
Comitiva buscará apoio do governo federal
Na próxima sexta-feira (7), representantes da Prefeitura de Piracicaba, empresários, lideranças do Simespi, Sindicato dos Metalúrgicos e integrantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento participarão de uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin para discutir alternativas que reduzam os impactos econômicos da medida.
Entre as propostas que serão apresentadas ao governo federal estão:
- ampliação das negociações com os Estados Unidos para ampliar a lista de produtos isentos da tarifa;
- inclusão prioritária de máquinas, equipamentos e componentes industriais entre as exceções;
- criação de linhas de crédito emergenciais e medidas tributárias temporárias para as empresas afetadas;
- formação de um grupo técnico para acompanhar os reflexos da tarifa sobre a produção, os investimentos e o emprego.
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Entenda a nova tarifa
A medida, em vigor desde 24 de julho, elevou para 37,5% a cobrança sobre diversos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. O percentual resulta da soma de duas tarifas aplicadas pelo governo norte-americano.
Segundo as autoridades americanas, a decisão foi motivada por supostas práticas comerciais consideradas desfavoráveis aos EUA, envolvendo temas como propriedade intelectual, comércio internacional, mercado de etanol, fiscalização ambiental, regulação de plataformas digitais e o sistema brasileiro de pagamentos via Pix.
Governo brasileiro contesta decisão
O governo brasileiro rejeitou as justificativas apresentadas pelos Estados Unidos e classificou a medida como política e injustificada, argumentando que parte dos temas apontados diz respeito a assuntos internos do país.
Enquanto mantém aberta a negociação diplomática, o governo federal também avalia a utilização da Lei da Reciprocidade Econômica, que permite ao Brasil adotar medidas em resposta a barreiras comerciais impostas por outros países. Até o momento, no entanto, nenhuma retaliação oficial foi anunciada.
Para o setor industrial de Piracicaba, a expectativa é que as negociações avancem rapidamente, evitando prejuízos à produção, às exportações e à manutenção dos empregos na região.