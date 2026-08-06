A nova tarifa imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros já preocupa a indústria da Região de Piracicaba. De acordo com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas (Simespi), cerca de 50 empresas podem ser diretamente afetadas pela medida, colocando em risco aproximadamente 10 mil empregos diretos.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e da Amcham Brasil, Piracicaba é o município brasileiro mais exposto aos impactos da nova taxação, devido ao elevado volume de exportações para o mercado norte-americano.

Comitiva buscará apoio do governo federal

Na próxima sexta-feira (7), representantes da Prefeitura de Piracicaba, empresários, lideranças do Simespi, Sindicato dos Metalúrgicos e integrantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento participarão de uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin para discutir alternativas que reduzam os impactos econômicos da medida.