O motociclista Tiago Israel, de 39 anos, que morreu na madrugada deste sábado (1), após bater em um poste na Avenida Dr. Fabrício Vampré, está sendo velado e será sepultado hoje em Limeira, na região de Piracicaba.
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O velório acontece desde a manhã no Cemitério Parque de Limeira e o sepultamento está marcado para as 16h, no mesmo local.
Amigos e familiares se despedem do Tiago que era muito querido na cidade.
Segundo imagens do acidente, Tiago pilotava uma Yamaha MT-03 em alta velocidade quando perdeu o controle e bateu violentamente contra um poste.
O impacto foi tão forte que ele morreu ainda no local. O SAMU foi chamado, mas só constatou o óbito.
A polícia investiga as causas da batida.