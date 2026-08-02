O motociclista Tiago Israel, de 39 anos, que morreu na madrugada deste sábado (1), após bater em um poste na Avenida Dr. Fabrício Vampré, está sendo velado e será sepultado hoje em Limeira, na região de Piracicaba.

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O velório acontece desde a manhã no Cemitério Parque de Limeira e o sepultamento está marcado para as 16h, no mesmo local.