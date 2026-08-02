02 de agosto de 2026
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SEPULTAMENTO

Familiares e amigos se despedem hoje de motociclista morto

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O sepultamento de Tiago Israel acontece neste domingo, em Limeira.
O sepultamento de Tiago Israel acontece neste domingo, em Limeira.

  O motociclista Tiago Israel, de 39 anos, que morreu na madrugada deste sábado (1), após bater em um poste na Avenida Dr. Fabrício Vampré, está sendo velado e será sepultado hoje em Limeira, na região de Piracicaba.

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O velório acontece desde a manhã no Cemitério Parque de Limeira e o sepultamento está marcado para as 16h, no mesmo local.

Amigos e familiares se despedem do Tiago que era muito querido na cidade.

Segundo imagens do acidente, Tiago pilotava uma Yamaha MT-03 em alta velocidade quando perdeu o controle e bateu violentamente contra um poste.

O impacto foi tão forte que ele morreu ainda no local. O SAMU foi chamado, mas só constatou o óbito.

A polícia investiga as causas da batida.

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