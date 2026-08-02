Uma motociclista de aproximadamente 40 anos morreu na noite deste sábado (1) após um grave acidente na Rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba.

De acordo com as informações, a mulher conduzia uma Honda CG 125 preta e saía da alça de acesso para entrar na Geraldo de Barros, sentido Centro, quando foi atingida por um veículo.

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