Uma motociclista de aproximadamente 40 anos morreu na noite deste sábado (1) após um grave acidente na Rodovia Geraldo de Barros, em Piracicaba.
De acordo com as informações, a mulher conduzia uma Honda CG 125 preta e saía da alça de acesso para entrar na Geraldo de Barros, sentido Centro, quando foi atingida por um veículo.
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Na sequência, uma Volkswagen Parati que vinha logo atrás não conseguiu frear e bateu na traseira da moto.
Socorro rápido
Equipes do SAMU, da concessionária Eixo SP e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas. Os socorristas chegaram rápido e fizeram manobras de reanimação na pista.
Apesar dos esforços, a motociclista não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada no local.
Investigação
A Polícia Militar Rodoviária isolou a área e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas.
A perícia deve definir a dinâmica exata da colisão e as responsabilidades. A Geraldo de Barros teve trânsito lento por algumas horas durante o atendimento e a remoção do corpo.