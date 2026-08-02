02 de agosto de 2026
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NA CADEIA

Idoso acusado de estupro é preso na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
O homem foi preso em Capivari, na região de Piracicaba.
O homem foi preso em Capivari, na região de Piracicaba.

 A Polícia Civil de Capivari, na região de Piracicaba, prendeu nesta sexta-feira (31) um homem de 65 anos, acusado de estuprar uma criança.

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A captura aconteceu no bairro Engenho Velho, na zona rural da cidade, durante o cumprimento de um mandado judicial.

O crime 

De acordo com a investigação, os abusos aconteceram entre 2016 e 2017. A vítima tinha entre 9 e 10 anos na época. Os fatos ocorreram dentro do âmbito familiar.

O processo correu na Justiça e o homem foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Por causa da continuidade dos abusos, a pena ficou em 27 anos de prisão, em regime fechado.

A prisão 

Quando os policiais chegaram na casa do acusado, ele foi informado sobre a condenação e não reagiu. O idoso foi levado para a delegacia, fez os procedimentos e já foi encaminhado para o sistema prisional para começar a cumprir a pena.

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