A Polícia Civil de Capivari, na região de Piracicaba, prendeu nesta sexta-feira (31) um homem de 65 anos, acusado de estuprar uma criança.
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A captura aconteceu no bairro Engenho Velho, na zona rural da cidade, durante o cumprimento de um mandado judicial.
O crime
De acordo com a investigação, os abusos aconteceram entre 2016 e 2017. A vítima tinha entre 9 e 10 anos na época. Os fatos ocorreram dentro do âmbito familiar.
O processo correu na Justiça e o homem foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Por causa da continuidade dos abusos, a pena ficou em 27 anos de prisão, em regime fechado.
A prisão
Quando os policiais chegaram na casa do acusado, ele foi informado sobre a condenação e não reagiu. O idoso foi levado para a delegacia, fez os procedimentos e já foi encaminhado para o sistema prisional para começar a cumprir a pena.