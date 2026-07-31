Piracicaba celebra mais um aniversário reconhecendo também sua trajetória de inovação. A cidade, tradicionalmente ligada à cana-de-açúcar, tornou-se um polo de desenvolvimento industrial capaz de criar máquinas, processos e tecnologias que modernizaram o setor sucroenergético brasileiro e projetaram a engenharia nacional no exterior. Nesse cenário, o protagonismo é ocupado pela Dedini S/A Indústrias de Base, responsável pela consolidação de um setor estratégico não apenas para o país, mas para o mundo.

Prestes a completar 106 anos, a empresa desenvolveu tecnologias que trouxeram força à economia piracicabana e projetaram a cidade no cenário global. Essa história começou em 1920, com a fundação da oficina Mario Dedini & Irmão, no bairro Vila Rezende. A empresa nasceu realizando reparos e fabricando equipamentos para usinas locais, em um período em que a maior parte das máquinas era importada. Em poucos anos, passou a produzir moendas, conjuntos completos de moagem e, na década de 1940, já atendia praticamente todas as usinas do país. O avanço representou uma virada para a indústria brasileira: equipamentos antes comprados no exterior passaram a ser concebidos e fabricados em Piracicaba.

Ao longo das décadas, a Dedini evoluiu da produção de componentes para o desenvolvimento de plantas industriais completas. Essa capacidade foi decisiva no final dos anos 1970, durante o Proálcool. Em 1978 e 1979, a empresa participou da criação de uma usina totalmente dedicada ao etanol, integrando moagem, fermentação, destilação, geração de vapor e energia. A engenharia piracicabana ajudou o Brasil a ampliar rapidamente sua produção de etanol e a reduzir a dependência do petróleo. Também inovou na produção de açúcar.