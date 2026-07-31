31 de julho de 2026
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TERROR NA RUA

Homem de moto bate e ameaça mulher por dívida em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
A arma de fogo foi aprendida pela polícia.
A arma de fogo foi aprendida pela polícia.

Na tarde desta quinta-feira (30), policiais militares do 10º BPM/I prenderam um homem em flagrante pelos crimes de extorsão, violência e grave ameaça, na Rua da Palma, bairro Paulista, em Piracicaba.

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Durante patrulhamento, a equipe foi acionada por uma mulher que acenou aos policiais na via pública e relatou estar sendo coagida e extorquida por um agiota. A vítima informou ainda que havia acabado de ser agredida e ameaçada pelo suspeito, que utilizava uma arma de fogo, e que as agressões só cessaram após populares perceberem a situação e começarem a gritar.

Com as características informadas, foi realizado patrulhamento nas imediações e um homem foi localizado e abordado. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram, no interior de sua pochete, um simulacro de revólver na cor preta. A vítima reconheceu o abordado como o autor das agressões, das ameaças e da extorsão.

As partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do suspeito, que permaneceu à disposição da Justiça.

Um simulacro de revólver foi aprendido na ação.

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