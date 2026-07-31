Na tarde desta quinta-feira (30), policiais militares do 10º BPM/I prenderam um homem em flagrante pelos crimes de extorsão, violência e grave ameaça, na Rua da Palma, bairro Paulista, em Piracicaba.

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Durante patrulhamento, a equipe foi acionada por uma mulher que acenou aos policiais na via pública e relatou estar sendo coagida e extorquida por um agiota. A vítima informou ainda que havia acabado de ser agredida e ameaçada pelo suspeito, que utilizava uma arma de fogo, e que as agressões só cessaram após populares perceberem a situação e começarem a gritar.