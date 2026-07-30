30 de julho de 2026
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BATEU FORTE

VÍDEO: Uno descontrolado derruba postes em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhenyfer Oliveira
O carro quase atingiu um ponto de ônibus com várias pessoas.
O carro quase atingiu um ponto de ônibus com várias pessoas.

 O terror tomou conta da avenida Antônio Mendes Barros Filho, no Cantagalo, na tarde desta quinta-feira (30), em Piracicaba.

Um Fiat Uno descia a via quando bateu de lado num Volkswagen Gol branco que trafegava no sentido contrário. Com a pancada, o motorista do Uno perdeu o controle, atravessou a pista e arrebentou um poste. Não parou por aí: seguiu e bateu em um segundo poste. 

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O risco de tragédia foi grande, pois após as batidas, o carro passou raspando um ponto de ônibus lotado de pessoas. Por centímetros ninguém foi atingido.

Investigação 

Testemunhas relataram que o condutor do Uno estava alterado, mas, a polícia vai apurar as circunstâncias do acidente.

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