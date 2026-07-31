A gasolina vendida nos postos brasileiros passa a contar, a partir deste sábado (1º), com 32% de etanol anidro na composição. Antes, a mistura obrigatória era de 30%. A mudança foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e terá validade inicial de 180 dias, com possibilidade de prorrogação.

A alteração divide opiniões. Enquanto o governo afirma que a medida fortalece o uso de combustíveis renováveis e reduz a dependência da gasolina importada, especialistas alertam que veículos mais antigos ou sem tecnologia flex podem apresentar maior desgaste em alguns componentes.

Carros antigos exigem mais atenção

Segundo especialistas da área automotiva, automóveis movidos apenas a gasolina, especialmente os mais antigos ou importados sem calibração para maiores teores de etanol, podem sofrer aumento no consumo de combustível, dificuldades na partida e desgaste prematuro de peças do sistema de alimentação.