A estrada de acesso aos bairros Santana e Santa Olímpia recebeu a implantação de iluminação pública em toda a sua extensão, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores da região.

O vereador Felipe Gema (Solidariedade) acompanhou a demanda junto ao Executivo e destacou a importância da melhoria para a população que utiliza a via diariamente.

VEJA MAIS :