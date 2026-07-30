30 de julho de 2026
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INFRAESTRUTURA

Estrada de Santana e Santa Olímpia ganha iluminação completa

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Vereador Felipe Gema acompanhou a implantação da iluminação na estrada de acesso a Santana e Santa Olímpia.
Vereador Felipe Gema acompanhou a implantação da iluminação na estrada de acesso a Santana e Santa Olímpia.

A estrada de acesso aos bairros Santana e Santa Olímpia recebeu a implantação de iluminação pública em toda a sua extensão, atendendo a uma antiga reivindicação dos moradores da região.

O vereador Felipe Gema (Solidariedade) acompanhou a demanda junto ao Executivo e destacou a importância da melhoria para a população que utiliza a via diariamente.

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Segundo o parlamentar, a ausência de iluminação comprometia a visibilidade durante o período noturno, aumentava a sensação de insegurança e dificultava o deslocamento de motoristas, ciclistas e pedestres.

Com a conclusão dos serviços, a estrada passa a contar com iluminação em todo o trecho, proporcionando mais segurança, conforto e tranquilidade para moradores e usuários da região.

“Essa era uma demanda importante da população de Santana e Santa Olímpia. Recebemos os pedidos dos moradores, levamos a reivindicação ao Executivo e hoje temos a satisfação de ver essa melhoria concluída. É uma conquista que traz mais segurança e qualidade de vida para todos”, afirmou Felipe Gema.

O vereador ressaltou que continuará acompanhando as necessidades dos bairros e buscando novos investimentos para fortalecer a infraestrutura das comunidades da zona rural.

A implantação da iluminação representa um avanço para Santana e Santa Olímpia, contribuindo para a valorização da região e para melhores condições de mobilidade e segurança para todos que circulam pela estrada.

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