Quem tem o medicamento Paramol 750 mg (paracetamol) em casa deve ficar atento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da venda, da distribuição e do uso de uma apresentação do produto após identificar comprimidos com sinais que indicam possível contaminação por bolor. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (30), no Diário Oficial da União.

A medida também prevê o recolhimento das unidades afetadas, fabricadas pela Belfar Ltda. Segundo a agência reguladora, a ação tem caráter preventivo para evitar que consumidores utilizem um medicamento que possa apresentar comprometimento na qualidade.

A orientação é que quem possui o produto confira o número do lote informado pela Anvisa e interrompa imediatamente o uso caso a embalagem esteja entre as atingidas pela decisão.