O vereador Renan Paes (PL) participou, na manhã desta quinta-feira (30), da solenidade comemorativa pelos 70 anos de criação do 16º Grupamento de Bombeiros, realizada no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central, em Piracicaba.
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O evento, promovido pelo Comando do 16º Grupamento de Bombeiros, reuniu autoridades civis e militares para celebrar a história, as conquistas e a dedicação dos bombeiros militares ao longo de sete décadas de serviços prestados à população.
Durante a cerimônia, foram destacados o profissionalismo, a liderança e o compromisso dos integrantes da corporação com a missão de proteger e salvar vidas. A solenidade também reforçou a importância da atuação do Corpo de Bombeiros na segurança pública e no atendimento à comunidade.
Renan Paes ressaltou o papel fundamental desempenhado pelos bombeiros militares e prestou reconhecimento à trajetória da instituição.
“Os bombeiros militares são exemplos de coragem, disciplina e compromisso com a sociedade. É uma honra participar desta celebração que reconhece 70 anos de dedicação a esse trabalho”, afirmou o vereador.
A comemoração marcou uma data histórica para o 16º Grupamento de Bombeiros, reforçando o legado da corporação e sua contribuição para a população do Estado de São Paulo.