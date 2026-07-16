O vereador Renan Paes (PL) participou, na manhã desta quinta-feira (30), da solenidade comemorativa pelos 70 anos de criação do 16º Grupamento de Bombeiros, realizada no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central, em Piracicaba.

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O evento, promovido pelo Comando do 16º Grupamento de Bombeiros, reuniu autoridades civis e militares para celebrar a história, as conquistas e a dedicação dos bombeiros militares ao longo de sete décadas de serviços prestados à população.