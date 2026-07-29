O uso de bicicletas elétricas por adolescentes pode passar por mudanças caso avancem propostas que tramitam no Legislativo. Um projeto em análise na Câmara dos Deputados pretende estabelecer idade mínima para a condução desses veículos em todo o país, enquanto uma iniciativa apresentada em um município do Espírito Santo propõe uma restrição ainda maior. Apesar da repercussão, nenhuma das medidas foi aprovada até o momento.

A discussão ganhou força diante do crescimento do número de bicicletas elétricas nas ruas e da preocupação com a segurança no trânsito. Além da idade mínima, os textos preveem novas exigências para circulação, como uso obrigatório de capacete, limites de velocidade, equipamentos de segurança e punições para infrações cometidas durante a condução.

Se as propostas forem aprovadas, adolescentes que utilizam bicicletas elétricas para ir à escola, ao trabalho ou realizar deslocamentos diários poderão ter a rotina alterada. Até lá, permanecem válidas as normas atualmente estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).