O aumento do uso de medicamentos para emagrecimento, como Mounjaro, Ozempic e Wegovy, trouxe um novo alerta entre pacientes e especialistas: a queda intensa de cabelo. Embora o problema tenha sido associado ao tratamento, pesquisas indicam que, na maioria dos casos, o principal responsável não é o medicamento em si, mas a rápida perda de peso provocada pelo processo de emagrecimento.

Um estudo realizado pela Universidade George Washington, nos Estados Unidos, analisou dados de aproximadamente 550 mil pessoas acompanhadas entre 2014 e 2024 e identificou maior incidência de queda capilar entre usuários de medicamentos da classe dos agonistas de GLP-1. A conclusão dos pesquisadores é que o fenômeno está mais relacionado às alterações metabólicas, à restrição calórica e ao emagrecimento acelerado do que a um efeito direto dos remédios sobre os fios.

Pesquisa identificou dois tipos de queda

A análise apontou dois quadros mais frequentes entre os pacientes: