Uma denúncia de grave negligência médica e descaso administrativo atinge a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vila Cristina. O paciente Daniel Bueno de Campos, que luta contra um câncer, está internado na unidade desde a última quinta-feira em condições críticas, enquanto sua família trava uma batalha desesperada por uma transferência hospitalar.
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De acordo com o relato de sua sobrinha, Daiane, o estado de saúde de Daniel é alarmante: após uma cirurgia oncológica realizada anteriormente em Sorocaba, no Centro Hospitalar de Sorocaba (CHS), os pontos da incisão estouraram, resultando em uma ferida aberta com presença de pus e sinais visíveis de necrose no rosto. Além do quadro infeccioso, o paciente apresenta febre de 39ºC e extrema dificuldade para se alimentar, uma vez que só consegue ingerir líquidos via canudo, suporte que não estaria sendo devidamente fornecido pela unidade.
Impasse burocrático e falta de assistência
A família alega que Daniel está no centro de um "jogo de empurra" entre as cidades de Piracicaba e Sorocaba. Embora a cirurgia original tenha ocorrido em Sorocaba, a administração da UPA Vila Cristina estaria pressionando o paciente para que ele peça alta por conta própria e se desloque até a outra cidade sem suporte médico. A transferência oficial, no entanto, é negada, e as tentativas de contato com a unidade de Sorocaba têm sido infrutíferas. A equipe de reportagem do JP conversou com Daiane Carla de Campos Coelho, que é sobrinha do paciente: "Liguei várias vezes e não obtive resposta. O retorno dele está marcado para daqui a 30 dias, mas ele pode morrer antes disso", desabafa Daiane, destacando que o rosto do tio já apresenta um buraco e tecidos necrosados.
A família exige que uma vaga seja urgentemente disponibilizada em um hospital de Piracicaba, onde o paciente possa receber atendimento especializado de um cirurgião e o suporte necessário para estabilizar seu estado de saúde, que definha a cada dia na unidade de pronto atendimento.
O que diz a Prefeitura
A Secretaria Municipal de Saúde informa que o paciente citado encontra-se em acompanhamento especializado junto ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba, serviço de referência responsável pelo tratamento e seguimento do seu quadro oncológico de cabeça e pescoço. O acompanhamento ocorre de forma programada, com consultas de retorno e procedimentos agendados pela própria equipe responsável pelo tratamento.
Esclarece-se que, sempre que o paciente procurou atendimento na UPA Vila Cristina, foi devidamente acolhido, avaliado e assistido pela equipe médica, recebendo o tratamento indicado para as intercorrências clínicas apresentadas. Em nenhum dos atendimentos houve negativa de assistência.
É importante esclarecer que as Unidades de Pronto Atendimento exercem papel fundamental no atendimento das urgências e emergências, realizando avaliação médica, estabilização clínica e tratamento das intercorrências agudas. Entretanto, a continuidade do acompanhamento especializado, especialmente nos casos oncológicos e no período pós-operatório, deve ocorrer junto ao serviço de referência responsável pelo tratamento, garantindo a manutenção do plano terapêutico previamente estabelecido, a avaliação evolutiva pela equipe assistente e a adequada continuidade do cuidado.
Isso não impede que o paciente procure a UPA sempre que apresentar uma intercorrência clínica aguda. Nessas situações, será prontamente acolhido, avaliado e tratado pela equipe médica. Sempre que identificado quadro que demande intervenção especializada ou necessidade de retorno ao serviço de referência, serão adotadas as medidas assistenciais cabíveis, em conformidade com os fluxos estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Em consulta aos sistemas oficiais de regulação, não há solicitação de internação ou transferência em aberto para o referido paciente. Consta, ainda, retorno ambulatorial já agendado junto ao serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, responsável pelo seguimento especializado do caso.
Dessa forma, as informações de que o paciente estaria sem assistência especializada ou aguardando vaga por meio da rede municipal não correspondem aos registros oficiais disponíveis. O seguimento especializado permanece organizado junto ao hospital de referência, que é o responsável pela condução do tratamento oncológico e do acompanhamento pós-operatório.
A Secretaria Municipal de Saúde reafirma seu compromisso com a assistência integral aos usuários do Sistema Único de Saúde, garantindo atendimento qualificado às urgências e emergências e a integração com os serviços especializados, assegurando a continuidade do cuidado dentro dos fluxos assistenciais estabelecidos.
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