De acordo com o relato de sua sobrinha, Daiane, o estado de saúde de Daniel é alarmante: após uma cirurgia oncológica realizada anteriormente em Sorocaba, no Centro Hospitalar de Sorocaba (CHS), os pontos da incisão estouraram, resultando em uma ferida aberta com presença de pus e sinais visíveis de necrose no rosto. Além do quadro infeccioso, o paciente apresenta febre de 39ºC e extrema dificuldade para se alimentar, uma vez que só consegue ingerir líquidos via canudo, suporte que não estaria sendo devidamente fornecido pela unidade.

Uma denúncia de grave negligência médica e descaso administrativo atinge a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Vila Cristina. O paciente Daniel Bueno de Campos, que luta contra um câncer, está internado na unidade desde a última quinta-feira em condições críticas, enquanto sua família trava uma batalha desesperada por uma transferência hospitalar.

A família alega que Daniel está no centro de um "jogo de empurra" entre as cidades de Piracicaba e Sorocaba. Embora a cirurgia original tenha ocorrido em Sorocaba, a administração da UPA Vila Cristina estaria pressionando o paciente para que ele peça alta por conta própria e se desloque até a outra cidade sem suporte médico. A transferência oficial, no entanto, é negada, e as tentativas de contato com a unidade de Sorocaba têm sido infrutíferas. A equipe de reportagem do JP conversou com Daiane Carla de Campos Coelho, que é sobrinha do paciente: "Liguei várias vezes e não obtive resposta. O retorno dele está marcado para daqui a 30 dias, mas ele pode morrer antes disso", desabafa Daiane, destacando que o rosto do tio já apresenta um buraco e tecidos necrosados.

A família exige que uma vaga seja urgentemente disponibilizada em um hospital de Piracicaba, onde o paciente possa receber atendimento especializado de um cirurgião e o suporte necessário para estabilizar seu estado de saúde, que definha a cada dia na unidade de pronto atendimento.

O que diz a Prefeitura