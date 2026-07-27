O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que teve seu nome homologado na convenção, prometeu rever os contratos do governador Tarcísio de Freitas

São Paulo não aguenta mais o retrocesso e de ser experimentado, São Paulo tem que ser governador por alguém com o quilate de Fernando Haddad, que foi muito bom na Educação, assim como secretário de Finanças da Marta Suplicy, como ministro da Fazenda. Tenho certeza que será um grande governador, e ter uma bancada forte para ajuda-lo a governar o nosso Estado é o nosso objetivo. Temos hoje 18 deputados estaduais e vamos trabalhar para chegarmos a uma bancada de 40”, completou.

Para Bebel, a convenção marcou um momento importante nesta caminhada até quatro de outubro. “Com muita alegria, tive minha candidatura à reeleição homologada pelo Partido dos Trabalhadores, ao lado de um projeto coletivo que reafirma o compromisso com a democracia e com um estado de São Paulo mais justo para todos. Ver a força da nossa militância, a união dos partidos da nossa chapa e tantas pessoas reunidas renova a esperança e a responsabilidade de seguir trabalhando por quem mais precisa”, disse.