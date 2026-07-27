A deputada estadual Professora Bebel (PT), que teve sua candidatura homologada para disputar um novo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo homologada no último sábado, 25 de julho, em convenção que o Partido dos Trabalhadores promoveu em Campinas, no ginásio poliesportivo do Clube Concórdia, que ficou lotado e que contou com as presenças do presidente Lula e do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que o partido vira forte paras eleições gerais deste ano.
Na convenção, o PT homologou a candidatura do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do vice-governador Márcio França, confirmou que as ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) serão as candidatas ao Senado Federal.
Para um ginásio lotado, o presidente Lula também destacou a força do time que foi escolhido para disputar as eleições deste ano em São Paulo
Bebel está no seu segundo mandato de deputada estadual, tendo sido eleita em 2018 com 87.169 e reeleita em 2022 com m 155.983, sendo a maior votação de um deputado estadual com domicílio eleitoral na cidade. “Agora, a campanha começa oficialmente. Vamos juntos, com coragem, diálogo e muito trabalho”, enfatizou a Professora Bebel, que neste final de semana cumpriu extensa agenda tanto na região como em Piracicaba.
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A Professora Bebel diz que o PT chega mais forte para estas eleições “e se fortalece porque tem uma estratégia de se articular e de dialogar com as forças vivas da sociedade. O PT é um partido de força, que veio que veio exatamente par alinhar para um novo momento que que são essas eleições.
A deputada Professora Bebel ao chegar à convenção, que foi realizada em Campinas, no ginásio poliesportivo do Clube Concórdia, que ficou lotado
É muito importante eleger o presidente Lula, o nosso propósito central, mas junto com ele, precisamos ter uma bancada de deputados e deputadas federais, porque não podemos aceitar um golpe parlamentar, que garantirão que a correlação de foças da sociedade prevaleça tanto na Câmara Federal como no Senado Feral”.
A eleição do ex-ministro Fernando Haddad governador do Estado de São Paulo, como destacou, é outra missão: “Em São Paulo, Fernando Haddad tem que se o nosso governador, por questão de humanidade, por questão de entregar bons resultados do Estado para a população de São Paulo tanto na saúde, como na educação, na segurança e no desenvolvimento, porque o governo de Tarcísio de Freitas é entreguista, privatista.
O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que teve seu nome homologado na convenção, prometeu rever os contratos do governador Tarcísio de Freitas
São Paulo não aguenta mais o retrocesso e de ser experimentado, São Paulo tem que ser governador por alguém com o quilate de Fernando Haddad, que foi muito bom na Educação, assim como secretário de Finanças da Marta Suplicy, como ministro da Fazenda. Tenho certeza que será um grande governador, e ter uma bancada forte para ajuda-lo a governar o nosso Estado é o nosso objetivo. Temos hoje 18 deputados estaduais e vamos trabalhar para chegarmos a uma bancada de 40”, completou.
Para Bebel, a convenção marcou um momento importante nesta caminhada até quatro de outubro. “Com muita alegria, tive minha candidatura à reeleição homologada pelo Partido dos Trabalhadores, ao lado de um projeto coletivo que reafirma o compromisso com a democracia e com um estado de São Paulo mais justo para todos. Ver a força da nossa militância, a união dos partidos da nossa chapa e tantas pessoas reunidas renova a esperança e a responsabilidade de seguir trabalhando por quem mais precisa”, disse.