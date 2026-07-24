O Conexões de Impacto, um dos principais eventos voltados ao empreendedorismo feminino em Piracicaba, realizará sua 7ª edição no dia 5 de agosto, às 18h30, no Teatro do Engenho. Exclusivo para mulheres adultas, o encontro disponibilizará 150 vagas e terá entrada solidária: para participar, será necessário trocar antecipadamente um pacote de fralda geriátrica tamanho G ou GG por um convite.

A troca poderá ser feita na Encantti Cosméticos ou na bilheteria do Teatro do Engenho, enquanto houver disponibilidade. Segundo a organização, não haverá venda de ingressos e o acesso ao evento será permitido apenas mediante apresentação do convite obtido com a doação.

Com o tema "Mulheres em Evolução", a programação reunirá mulheres que atuam em diferentes áreas do empreendedorismo para compartilhar experiências, desafios e aprendizados. O público-alvo inclui desde microempreendedoras individuais (MEIs) até empresárias, gestoras e profissionais que desejam ampliar a rede de contatos e investir no desenvolvimento da carreira.