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EMPREENDEDORISMO

Conexões de Impacto abre 150 vagas para mulheres em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Gisele Moura, Dra. Thaís Rodrigues, Fernanda Martini e a mentora Renata Passos serão as convidadas da 7ª edição do Conexões de Impacto, em Piracicaba.
Gisele Moura, Dra. Thaís Rodrigues, Fernanda Martini e a mentora Renata Passos serão as convidadas da 7ª edição do Conexões de Impacto, em Piracicaba.

O Conexões de Impacto, um dos principais eventos voltados ao empreendedorismo feminino em Piracicaba, realizará sua 7ª edição no dia 5 de agosto, às 18h30, no Teatro do Engenho. Exclusivo para mulheres adultas, o encontro disponibilizará 150 vagas e terá entrada solidária: para participar, será necessário trocar antecipadamente um pacote de fralda geriátrica tamanho G ou GG por um convite.

A troca poderá ser feita na Encantti Cosméticos ou na bilheteria do Teatro do Engenho, enquanto houver disponibilidade. Segundo a organização, não haverá venda de ingressos e o acesso ao evento será permitido apenas mediante apresentação do convite obtido com a doação.

Com o tema "Mulheres em Evolução", a programação reunirá mulheres que atuam em diferentes áreas do empreendedorismo para compartilhar experiências, desafios e aprendizados. O público-alvo inclui desde microempreendedoras individuais (MEIs) até empresárias, gestoras e profissionais que desejam ampliar a rede de contatos e investir no desenvolvimento da carreira.

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As palestras e bate-papos terão a participação de Gisele Moura, Dra. Thaís Rodrigues, Fernanda Martini e da mentora Renata Passos. A condução do evento ficará por conta da jornalista Lilian Geraldini e da comunicadora Luciana Paula. Além do conteúdo apresentado no palco, o encontro contará com um momento dedicado ao networking entre as participantes, oferecendo espaço para troca de experiências, fortalecimento de parcerias e geração de novas oportunidades profissionais.

Toda a arrecadação de fraldas será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, reforçando o caráter beneficente da iniciativa ao unir capacitação profissional e ação social. O Conexões de Impacto integra o Calendário Oficial de Eventos de Piracicaba e chega à sétima edição consolidado como uma iniciativa voltada ao incentivo do empreendedorismo feminino, da qualificação profissional e da criação de redes de apoio entre mulheres.

Programação

  • 18h30: Recepção das participantes
  • 19h10: Abertura oficial do evento
  • 21h às 22h: Coffee break e networking

Serviço

Conexões de Impacto – 7ª edição

Tema: Mulheres em Evolução

Data: 5 de agosto (quarta-feira)

Horário: 18h30

Local: Teatro do Engenho – Piracicaba

Público: Mulheres adultas

Vagas: 150 participantes

Entrada: Troca antecipada de um pacote de fralda geriátrica tamanho G ou GG por um convite.

Pontos de troca: Encantti Cosméticos e bilheteria do Teatro do Engenho.

Destino das doações: Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.

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