O Conexões de Impacto, um dos principais eventos voltados ao empreendedorismo feminino em Piracicaba, realizará sua 7ª edição no dia 5 de agosto, às 18h30, no Teatro do Engenho. Exclusivo para mulheres adultas, o encontro disponibilizará 150 vagas e terá entrada solidária: para participar, será necessário trocar antecipadamente um pacote de fralda geriátrica tamanho G ou GG por um convite.
A troca poderá ser feita na Encantti Cosméticos ou na bilheteria do Teatro do Engenho, enquanto houver disponibilidade. Segundo a organização, não haverá venda de ingressos e o acesso ao evento será permitido apenas mediante apresentação do convite obtido com a doação.
Com o tema "Mulheres em Evolução", a programação reunirá mulheres que atuam em diferentes áreas do empreendedorismo para compartilhar experiências, desafios e aprendizados. O público-alvo inclui desde microempreendedoras individuais (MEIs) até empresárias, gestoras e profissionais que desejam ampliar a rede de contatos e investir no desenvolvimento da carreira.
VEJA MAIS:
- Álbum da Copa: Veja como comprar figurinhas por R$ 1
- CaiPira Rock Fest lidera agenda cultural do fim de semana
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
As palestras e bate-papos terão a participação de Gisele Moura, Dra. Thaís Rodrigues, Fernanda Martini e da mentora Renata Passos. A condução do evento ficará por conta da jornalista Lilian Geraldini e da comunicadora Luciana Paula. Além do conteúdo apresentado no palco, o encontro contará com um momento dedicado ao networking entre as participantes, oferecendo espaço para troca de experiências, fortalecimento de parcerias e geração de novas oportunidades profissionais.
Toda a arrecadação de fraldas será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, reforçando o caráter beneficente da iniciativa ao unir capacitação profissional e ação social. O Conexões de Impacto integra o Calendário Oficial de Eventos de Piracicaba e chega à sétima edição consolidado como uma iniciativa voltada ao incentivo do empreendedorismo feminino, da qualificação profissional e da criação de redes de apoio entre mulheres.
Programação
- 18h30: Recepção das participantes
- 19h10: Abertura oficial do evento
- 21h às 22h: Coffee break e networking
Serviço
Conexões de Impacto – 7ª edição
Tema: Mulheres em Evolução
Data: 5 de agosto (quarta-feira)
Horário: 18h30
Local: Teatro do Engenho – Piracicaba
Público: Mulheres adultas
Vagas: 150 participantes
Entrada: Troca antecipada de um pacote de fralda geriátrica tamanho G ou GG por um convite.
Pontos de troca: Encantti Cosméticos e bilheteria do Teatro do Engenho.
Destino das doações: Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.