O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) divulgou, nesta quinta-feira (23), um vídeo nas redes sociais em que tenta reaproximar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na publicação, ele reconhece que os dois passaram por um período de desgaste e reforça o convite para que ambos atuem juntos durante a campanha eleitoral em defesa do projeto político liderado por Jair Bolsonaro.

A iniciativa acontece às vésperas da convenção nacional do PL, marcada para este sábado (25), em São Paulo. O encontro é considerado um dos principais eventos da pré-campanha e deve reunir lideranças do partido para discutir os próximos passos da disputa presidencial.

Michelle reagiu à publicação curtindo o vídeo nas redes sociais, gesto que foi interpretado por apoiadores como um possível sinal de distensão entre os dois após semanas de troca de declarações públicas.