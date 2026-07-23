O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) divulgou, nesta quinta-feira (23), um vídeo nas redes sociais em que tenta reaproximar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na publicação, ele reconhece que os dois passaram por um período de desgaste e reforça o convite para que ambos atuem juntos durante a campanha eleitoral em defesa do projeto político liderado por Jair Bolsonaro.
A iniciativa acontece às vésperas da convenção nacional do PL, marcada para este sábado (25), em São Paulo. O encontro é considerado um dos principais eventos da pré-campanha e deve reunir lideranças do partido para discutir os próximos passos da disputa presidencial.
Michelle reagiu à publicação curtindo o vídeo nas redes sociais, gesto que foi interpretado por apoiadores como um possível sinal de distensão entre os dois após semanas de troca de declarações públicas.
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Desgaste interno marcou os últimos meses
A tentativa de reconciliação ocorre em meio a uma sequência de desafios enfrentados por Flávio Bolsonaro. Além de ainda não ter anunciado quem será seu candidato a vice, o senador tem lidado com dificuldades para ampliar alianças políticas e também enfrentou críticas recentes por declarações sobre o sistema eleitoral brasileiro.
Outro episódio que gerou repercussão envolveu duas notas fiscais emitidas por seu escritório de advocacia para uma empresa ligada ao Banco Master. Flávio afirmou que não chegou a prestar serviços à companhia e explicou que os documentos foram cancelados, negando ter recebido qualquer pagamento relacionado ao caso.
A relação entre Flávio e Michelle se deteriorou no fim de junho, quando a ex-primeira-dama tornou público o desentendimento entre ambos. Na ocasião, ela afirmou ter se sentido desrespeitada durante uma conversa sobre decisões internas do PL, especialmente em torno das articulações políticas no Ceará. Em resposta, o senador negou ter agido dessa forma e atribuiu o momento ao clima de tensão vivido pela família Bolsonaro. Agora, com o início oficial da campanha se aproximando, o novo vídeo representa uma tentativa de reconstruir a relação e reforçar o discurso de unidade dentro do partido.