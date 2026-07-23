A discussão sobre a cidadania italiana ganhou um novo capítulo que pode impactar diretamente brasileiros com ascendência no país europeu. A Justiça da Itália decidiu encaminhar à Corte de Justiça da União Europeia (CJUE) a análise das regras que restringiram o reconhecimento da nacionalidade por descendência, abrindo um novo caminho para a revisão da legislação.
A medida representa uma mudança importante no andamento do processo porque transfere parte da análise para a instância responsável por interpretar o direito da União Europeia. O entendimento do tribunal europeu poderá influenciar futuras decisões da Justiça italiana sobre o tema.
Embora as restrições continuem em vigor, especialistas avaliam que a consulta demonstra a existência de dúvidas jurídicas relevantes sobre a compatibilidade da legislação italiana com normas comunitárias, o que mantém a expectativa de milhares de descendentes que aguardam uma definição definitiva.
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O que será analisado pela Corte europeia
O tribunal europeu deverá avaliar se as alterações promovidas pela Itália respeitam princípios previstos no direito da União Europeia, especialmente aqueles relacionados à proteção dos direitos adquiridos e à segurança jurídica dos cidadãos afetados por mudanças legislativas.
A iniciativa surpreendeu profissionais da área jurídica porque, anteriormente, a própria Corte Constitucional italiana havia considerado desnecessário recorrer à Justiça europeia. Agora, o novo encaminhamento indica que o tema ainda comporta interpretação em âmbito comunitário.
Enquanto essa análise não é concluída, a legislação aprovada pelo Parlamento italiano continua válida. Ela restringe o reconhecimento da cidadania aos filhos e netos de italianos em situações específicas relacionadas ao nascimento e ao vínculo mantido pela geração anterior com a Itália.
Como as regras mudaram e quem pode ser afetado
Até a entrada em vigor das novas normas, o reconhecimento da cidadania italiana seguia o princípio da transmissão por descendência, permitindo que bisnetos, trinetos e gerações posteriores buscassem o direito desde que comprovassem a origem familiar ligada a um cidadão italiano após a unificação do país, em 1861.
Com a alteração legislativa, esse alcance foi reduzido. Hoje, apenas descendentes mais próximos podem solicitar a nacionalidade, desde que atendam aos critérios definidos pela nova lei, o que excluiu um grande número de famílias que planejavam iniciar o processo.
A legislação já havia sido contestada na Justiça italiana, mas a Corte Constitucional manteve sua validade ao considerar legítima a exigência de um vínculo mais próximo entre o cidadão e o Estado italiano. Apesar dessa decisão, novas ações seguem em tramitação e a manifestação da Corte de Justiça da União Europeia poderá influenciar os próximos desdobramentos do caso.