A discussão sobre a cidadania italiana ganhou um novo capítulo que pode impactar diretamente brasileiros com ascendência no país europeu. A Justiça da Itália decidiu encaminhar à Corte de Justiça da União Europeia (CJUE) a análise das regras que restringiram o reconhecimento da nacionalidade por descendência, abrindo um novo caminho para a revisão da legislação.

A medida representa uma mudança importante no andamento do processo porque transfere parte da análise para a instância responsável por interpretar o direito da União Europeia. O entendimento do tribunal europeu poderá influenciar futuras decisões da Justiça italiana sobre o tema.

Embora as restrições continuem em vigor, especialistas avaliam que a consulta demonstra a existência de dúvidas jurídicas relevantes sobre a compatibilidade da legislação italiana com normas comunitárias, o que mantém a expectativa de milhares de descendentes que aguardam uma definição definitiva.