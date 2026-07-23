23 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REVIRAVOLTA

Justiça da UE pode mudar futuro da cidadania italiana; Entenda

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem gerada por IA
A disputa pelas novas regras da cidadania italiana pode mudar novamente e beneficiar descendentes de italianos.
A disputa pelas novas regras da cidadania italiana pode mudar novamente e beneficiar descendentes de italianos.

A discussão sobre a cidadania italiana ganhou um novo capítulo que pode impactar diretamente brasileiros com ascendência no país europeu. A Justiça da Itália decidiu encaminhar à Corte de Justiça da União Europeia (CJUE) a análise das regras que restringiram o reconhecimento da nacionalidade por descendência, abrindo um novo caminho para a revisão da legislação.

A medida representa uma mudança importante no andamento do processo porque transfere parte da análise para a instância responsável por interpretar o direito da União Europeia. O entendimento do tribunal europeu poderá influenciar futuras decisões da Justiça italiana sobre o tema.

Embora as restrições continuem em vigor, especialistas avaliam que a consulta demonstra a existência de dúvidas jurídicas relevantes sobre a compatibilidade da legislação italiana com normas comunitárias, o que mantém a expectativa de milhares de descendentes que aguardam uma definição definitiva.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O que será analisado pela Corte europeia

O tribunal europeu deverá avaliar se as alterações promovidas pela Itália respeitam princípios previstos no direito da União Europeia, especialmente aqueles relacionados à proteção dos direitos adquiridos e à segurança jurídica dos cidadãos afetados por mudanças legislativas.

A iniciativa surpreendeu profissionais da área jurídica porque, anteriormente, a própria Corte Constitucional italiana havia considerado desnecessário recorrer à Justiça europeia. Agora, o novo encaminhamento indica que o tema ainda comporta interpretação em âmbito comunitário.

Enquanto essa análise não é concluída, a legislação aprovada pelo Parlamento italiano continua válida. Ela restringe o reconhecimento da cidadania aos filhos e netos de italianos em situações específicas relacionadas ao nascimento e ao vínculo mantido pela geração anterior com a Itália.

Como as regras mudaram e quem pode ser afetado

Até a entrada em vigor das novas normas, o reconhecimento da cidadania italiana seguia o princípio da transmissão por descendência, permitindo que bisnetos, trinetos e gerações posteriores buscassem o direito desde que comprovassem a origem familiar ligada a um cidadão italiano após a unificação do país, em 1861.

Com a alteração legislativa, esse alcance foi reduzido. Hoje, apenas descendentes mais próximos podem solicitar a nacionalidade, desde que atendam aos critérios definidos pela nova lei, o que excluiu um grande número de famílias que planejavam iniciar o processo.

A legislação já havia sido contestada na Justiça italiana, mas a Corte Constitucional manteve sua validade ao considerar legítima a exigência de um vínculo mais próximo entre o cidadão e o Estado italiano. Apesar dessa decisão, novas ações seguem em tramitação e a manifestação da Corte de Justiça da União Europeia poderá influenciar os próximos desdobramentos do caso.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários