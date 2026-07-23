O uso de armadilhas de cola voltou a chamar atenção para os impactos desse método sobre a fauna silvestre no interior de São Paulo. Uma coruja-do-mato, um pardal e uma falsa cobra-coral precisaram de atendimento veterinário após ficarem presos em dispositivos instalados nas cidades de Jundiaí, Cajamar e Paulínia. Os três animais foram encaminhados à Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, onde receberam os primeiros cuidados e seguem em recuperação.
Embora sejam comercializadas para capturar roedores, as armadilhas adesivas acabam prendendo diversas espécies que circulam por áreas urbanas e rurais. Ao entrarem em contato com a cola, os animais ficam imobilizados e, na tentativa de escapar, podem sofrer ferimentos graves, perda de penas, escamas ou pele, além de um intenso desgaste físico.
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Segundo a Associação Mata Ciliar, muitos dos animais resgatados chegam debilitados por passarem horas presos ao material. Em diversos casos, o esforço para se libertar provoca lesões severas, enquanto outros não resistem ao estresse, à desidratação ou à falta de alimentação antes que o socorro chegue.
Os três animais atendidos conseguiram receber assistência a tempo e passaram por um processo cuidadoso de remoção da cola, permanecendo sob observação veterinária até que estejam aptos para retornar à natureza.
Como evitar novos casos
Especialistas destacam que existem alternativas mais seguras para controlar a presença de roedores sem colocar outras espécies em risco. Entre as principais recomendações estão vedar frestas em telhados e forros, eliminar possíveis abrigos e evitar deixar alimentos expostos durante a noite.
Também é importante manter lixeiras sempre fechadas e reduzir fontes de alimento que possam atrair animais para áreas residenciais. Essas medidas ajudam a prevenir infestações sem provocar impactos sobre a fauna silvestre.
Os casos reforçam o alerta para os riscos das armadilhas de cola, consideradas um dos métodos mais cruéis de captura por prolongarem o sofrimento dos animais que ficam presos. Além de atingirem espécies que não são o alvo desse tipo de equipamento, esses dispositivos representam uma ameaça constante ao equilíbrio da fauna local.