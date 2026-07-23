O uso de armadilhas de cola voltou a chamar atenção para os impactos desse método sobre a fauna silvestre no interior de São Paulo. Uma coruja-do-mato, um pardal e uma falsa cobra-coral precisaram de atendimento veterinário após ficarem presos em dispositivos instalados nas cidades de Jundiaí, Cajamar e Paulínia. Os três animais foram encaminhados à Associação Mata Ciliar, em Jundiaí, onde receberam os primeiros cuidados e seguem em recuperação.

Embora sejam comercializadas para capturar roedores, as armadilhas adesivas acabam prendendo diversas espécies que circulam por áreas urbanas e rurais. Ao entrarem em contato com a cola, os animais ficam imobilizados e, na tentativa de escapar, podem sofrer ferimentos graves, perda de penas, escamas ou pele, além de um intenso desgaste físico.

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