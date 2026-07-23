A Justiça negou os pedidos de indenização que, juntos, somavam R$ 262,9 milhões em uma ação relacionada à abordagem de um cliente negro em um supermercado de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. O episódio ocorreu em 6 de agosto de 2021, quando o metalúrgico Luiz Carlos da Silva foi suspeito de furtar produtos no estabelecimento e acabou sendo submetido a uma revista.

Na decisão, o juiz Flavio Dassi Vianna entendeu que o ocorrido representou um "fato isolado e pontual". O magistrado também levou em consideração que a empresa apresentou políticas internas voltadas à prevenção da discriminação, motivo pelo qual rejeitou os pedidos de reparação financeira.

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