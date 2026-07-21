Com o documento, Eduardo Bolsonaro passa a ter o direito de residir e trabalhar legalmente em qualquer estado norte-americano. O benefício também permite solicitar a naturalização, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos pela legislação dos Estados Unidos. Como residente permanente, ele também passa a estar sujeito às regras tributárias aplicáveis no país.

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro obteve o green card, documento que concede residência permanente nos Estados Unidos. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (20). Segundo a Reuters, a autorização foi concedida na categoria EB-1A, destinada a pessoas com habilidades consideradas extraordinárias.

Apesar da concessão do green card, Eduardo Bolsonaro permanece como cidadão brasileiro e continua sujeito às leis do Brasil. A residência permanente não concede direito ao voto nas eleições federais dos Estados Unidos nem resulta, de forma automática, na obtenção da cidadania ou do passaporte norte-americano.

A concessão do documento ocorre em meio às discussões entre Brasil e Estados Unidos após o anúncio do governo norte-americano sobre a aplicação de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. O presidente Donald Trump relacionou a medida ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil.

Em junho deste ano, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Eduardo Bolsonaro a quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de coação no curso do processo. Segundo a decisão, o ex-parlamentar tentou interferir no julgamento envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa ainda pode recorrer da decisão.