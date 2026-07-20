Segundo Renan Santos, a antecipação da convenção ocorreu por orientação da equipe responsável pela segurança da pré-campanha. De acordo com o candidato, a decisão foi tomada após o registro de ameaças que atribui a facções criminosas.

O Partido Missão oficializou, nesta segunda-feira (20), a candidatura de Renan Santos à Presidência da República durante convenção partidária realizada de forma online e sem transmissão pública.

Renan afirmou que interrompeu compromissos no Ceará depois de receber ameaças de dois grupos criminosos. Ele também declarou ter sido alvo de novos episódios em São Paulo, onde reside, e no Rio de Janeiro, durante uma atividade pública.

Em nota, o Partido Missão informou que a formalização da candidatura permite a atuação da Polícia Federal na segurança do evento nacional de lançamento da campanha, marcado para o dia 1º de agosto.

Ainda conforme a legenda, o encontro reunirá integrantes do partido e marcará a apresentação do chamado Livro Amarelo, documento que reúne as propostas da campanha.

Perfil do candidato Renan Santos