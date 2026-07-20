O Partido Missão oficializou, nesta segunda-feira (20), a candidatura de Renan Santos à Presidência da República durante convenção partidária realizada de forma online e sem transmissão pública.
Segundo Renan Santos, a antecipação da convenção ocorreu por orientação da equipe responsável pela segurança da pré-campanha. De acordo com o candidato, a decisão foi tomada após o registro de ameaças que atribui a facções criminosas.
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Renan afirmou que interrompeu compromissos no Ceará depois de receber ameaças de dois grupos criminosos. Ele também declarou ter sido alvo de novos episódios em São Paulo, onde reside, e no Rio de Janeiro, durante uma atividade pública.
Em nota, o Partido Missão informou que a formalização da candidatura permite a atuação da Polícia Federal na segurança do evento nacional de lançamento da campanha, marcado para o dia 1º de agosto.
Ainda conforme a legenda, o encontro reunirá integrantes do partido e marcará a apresentação do chamado Livro Amarelo, documento que reúne as propostas da campanha.
Perfil do candidato Renan Santos
Renan Santos tem 42 anos, é empresário e ativista político. Em 2014, participou da fundação do Movimento Brasil Livre (MBL). Em 2016, integrou a organização da Marcha pela Liberdade, mobilização que percorreu o trajeto entre São Paulo e Brasília em defesa do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff.
Natural de São Paulo, iniciou o curso de Direito na Universidade de São Paulo (USP), mas não concluiu a graduação.
Em 2024, fundou o Partido Missão. Segundo a legenda, o processo de criação reuniu mais de 800 mil assinaturas de apoio. Renan Santos disputa a Presidência da República nas eleições de 2026 pela sigla.