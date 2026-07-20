20 de julho marca uma das datas mais queridas do calendário: o Dia do Amigo. Mais do que uma simples comemoração, o dia é um convite para lembrar das pessoas que caminham ao nosso lado, compartilham momentos especiais e tornam a vida mais leve.

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A amizade aparece nas pequenas atitudes: uma mensagem inesperada, uma conversa de horas, um conselho sincero ou aquele apoio nos momentos importantes. São esses gestos que fortalecem os laços e mostram como a presença de alguém especial pode fazer diferença no dia a dia.