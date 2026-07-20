20 de julho de 2026
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LAÇOS DO CORAÇÃO

20 de julho: o dia de valorizar quem caminha ao nosso lado

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem gerada por IA
Neste 20 de julho, a homenagem vai para aqueles que compartilham momentos, oferecem apoio e tornam a caminhada mais leve.
Neste 20 de julho, a homenagem vai para aqueles que compartilham momentos, oferecem apoio e tornam a caminhada mais leve.

20 de julho marca uma das datas mais queridas do calendário: o Dia do Amigo. Mais do que uma simples comemoração, o dia é um convite para lembrar das pessoas que caminham ao nosso lado, compartilham momentos especiais e tornam a vida mais leve.

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A amizade aparece nas pequenas atitudes: uma mensagem inesperada, uma conversa de horas, um conselho sincero ou aquele apoio nos momentos importantes. São esses gestos que fortalecem os laços e mostram como a presença de alguém especial pode fazer diferença no dia a dia.

Origem do Dia do Amigo

A origem da celebração do Dia do Amigo está ligada ao argentino Enrique Ernesto Febbraro, que idealizou a data em homenagem ao espírito de união entre as pessoas. A escolha do dia 20 de julho ficou conhecida mundialmente após a chegada do homem à Lua, em 1969, acontecimento que, segundo Febbraro, representava um símbolo de aproximação e cooperação entre os povos.

No Brasil, a data ganhou espaço nas redes sociais, escolas, empresas e encontros familiares, sendo uma oportunidade para demonstrar afeto e valorizar amizades antigas e novas.

Amigos que viram família

Algumas amizades atravessam anos, mudanças de cidade, fases diferentes da vida e continuam presentes. São histórias construídas com risadas, desafios superados e memórias que ficam guardadas.

Neste Dia do Amigo, a mensagem é simples: reservar um momento para agradecer, conversar e reconhecer quem faz parte da nossa caminhada. Afinal, muitas vezes, são os amigos que transformam dias comuns em lembranças especiais.

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