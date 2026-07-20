20 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
AMULETO DA ESPANHA

O irmão de Lamine Yamal que virou fenômeno nas redes

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução: Redes Sociais
Sorrisos, brincadeiras e muito carisma: Keyne Yamal ganhou o coração dos internautas.
Sorrisos, brincadeiras e muito carisma: Keyne Yamal ganhou o coração dos internautas.

Enquanto Lamine Yamal segue encantando o mundo do futebol dentro de campo, um novo integrante da família vem chamando atenção fora dele. Com apenas 3 anos, Keyne Yamal virou um fenômeno nas redes sociais graças ao seu jeito espontâneo, expressões marcantes e uma personalidade que já rende comparações bem-humoradas com a do irmão mais velho.

VEJA MAIS :

Em vídeos compartilhados pela família, Keyne aparece dançando, brincando, fazendo caretas e interagindo com naturalidade diante das câmeras. O carisma do pequeno rapidamente conquistou os fãs de Lamine, que passaram a acompanhar não apenas a carreira do jogador, mas também os momentos descontraídos da família.

Nas redes sociais, muitos internautas brincam que Keyne "já nasceu famoso". Em cada nova aparição, os comentários destacam sua desenvoltura, confiança e o jeito divertido de responder às situações, características que costumam gerar milhões de visualizações e compartilhamentos.

Apesar da repercussão, o interesse pelo menino também levanta um debate importante sobre a exposição de crianças na internet. Especialistas costumam lembrar que momentos familiares podem viralizar rapidamente, tornando crianças figuras públicas antes mesmo de compreenderem o alcance dessa visibilidade.

Por enquanto, Keyne segue sendo apenas uma criança vivendo momentos de diversão ao lado da família. Ainda assim, seu jeito irreverente mostra que, pelo menos quando o assunto é conquistar o público, o talento para chamar atenção parece estar presente em mais de um membro da família Yamal.

Se o futuro reserva ou não uma carreira nos holofotes, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: aos 3 anos, Keyne já conseguiu algo raro, fazer com que milhões de pessoas sorriam com sua autenticidade, mesmo sem precisar entrar em campo.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários