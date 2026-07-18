18 de julho de 2026
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ALERTA SANITÁRIO!

Anvisa barra colírios após falhas em fabricante

Por Da Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da importação de medicamentos oftalmológicos produzidos pela farmacêutica francesa Excelvision após a identificação de irregularidades no processo de fabricação.

A medida, anunciada nesta sexta-feira (17), tem caráter preventivo e busca impedir a entrada de produtos que possam representar riscos à saúde dos consumidores.

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A decisão atinge todos os lotes dos colírios Hyabak e Thealiz Duo fabricados a partir de 5 de junho deste ano, além de outro medicamento registrado no país.

Inspeção identificou falhas na fabricação

A restrição foi adotada após uma inspeção realizada pela Agência Nacional de Segurança de Medicamentos e Produtos da França (ANSM).

Durante a fiscalização, o órgão identificou o descumprimento de normas relacionadas às boas práticas de fabricação de medicamentos.

Com base nas informações encaminhadas pela autoridade sanitária francesa, a Anvisa optou por impedir a importação dos produtos enquanto as inconformidades não forem solucionadas.

Segundo especialistas, esse tipo de medida é comum em situações em que há dúvidas sobre a qualidade dos processos produtivos, funcionando como forma de proteção ao consumidor.

Quais produtos foram afetados

A suspensão envolve todos os lotes dos seguintes medicamentos produzidos a partir de 5 de junho:

• Hyabak • Thealiz Duo

A Anvisa também proibiu a importação do medicamento Zonidra 20 mg/ml (frasco de 5 ml). Apesar de possuir registro sanitário no Brasil, o produto nunca chegou a ser comercializado no mercado nacional.

Empresa fornece produtos para diversas marcas

A Excelvision é uma fabricante francesa especializada na produção de colírios e géis oftálmicos para diferentes marcas comercializadas em vários países.

Até o momento, a decisão da Anvisa se limita à suspensão da importação dos produtos fabricados após a data indicada e não representa um recolhimento de medicamentos já disponíveis no mercado brasileiro.

A orientação é que consumidores que utilizam medicamentos oftalmológicos mantenham o acompanhamento com seus médicos e farmacêuticos e consultem os canais oficiais da Anvisa em caso de dúvidas sobre produtos específicos.

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