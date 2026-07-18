A medida, anunciada nesta sexta-feira (17), tem caráter preventivo e busca impedir a entrada de produtos que possam representar riscos à saúde dos consumidores.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da importação de medicamentos oftalmológicos produzidos pela farmacêutica francesa Excelvision após a identificação de irregularidades no processo de fabricação.

A decisão atinge todos os lotes dos colírios Hyabak e Thealiz Duo fabricados a partir de 5 de junho deste ano, além de outro medicamento registrado no país.

Inspeção identificou falhas na fabricação

A restrição foi adotada após uma inspeção realizada pela Agência Nacional de Segurança de Medicamentos e Produtos da França (ANSM).

Durante a fiscalização, o órgão identificou o descumprimento de normas relacionadas às boas práticas de fabricação de medicamentos.