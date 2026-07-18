A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da importação de medicamentos oftalmológicos produzidos pela farmacêutica francesa Excelvision após a identificação de irregularidades no processo de fabricação.
A medida, anunciada nesta sexta-feira (17), tem caráter preventivo e busca impedir a entrada de produtos que possam representar riscos à saúde dos consumidores.
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A decisão atinge todos os lotes dos colírios Hyabak e Thealiz Duo fabricados a partir de 5 de junho deste ano, além de outro medicamento registrado no país.
Inspeção identificou falhas na fabricação
A restrição foi adotada após uma inspeção realizada pela Agência Nacional de Segurança de Medicamentos e Produtos da França (ANSM).
Durante a fiscalização, o órgão identificou o descumprimento de normas relacionadas às boas práticas de fabricação de medicamentos.
Com base nas informações encaminhadas pela autoridade sanitária francesa, a Anvisa optou por impedir a importação dos produtos enquanto as inconformidades não forem solucionadas.
Segundo especialistas, esse tipo de medida é comum em situações em que há dúvidas sobre a qualidade dos processos produtivos, funcionando como forma de proteção ao consumidor.
Quais produtos foram afetados
A suspensão envolve todos os lotes dos seguintes medicamentos produzidos a partir de 5 de junho:
• Hyabak • Thealiz Duo
A Anvisa também proibiu a importação do medicamento Zonidra 20 mg/ml (frasco de 5 ml). Apesar de possuir registro sanitário no Brasil, o produto nunca chegou a ser comercializado no mercado nacional.
Empresa fornece produtos para diversas marcas
A Excelvision é uma fabricante francesa especializada na produção de colírios e géis oftálmicos para diferentes marcas comercializadas em vários países.
Até o momento, a decisão da Anvisa se limita à suspensão da importação dos produtos fabricados após a data indicada e não representa um recolhimento de medicamentos já disponíveis no mercado brasileiro.
A orientação é que consumidores que utilizam medicamentos oftalmológicos mantenham o acompanhamento com seus médicos e farmacêuticos e consultem os canais oficiais da Anvisa em caso de dúvidas sobre produtos específicos.