As 100 Milhas Piracicaba já têm data para voltar às pistas. A 37ª edição da tradicional prova será realizada no dia 23 de agosto, no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA), reunindo pilotos de diferentes regiões do país em uma das competições de longa duração mais tradicionais do automobilismo brasileiro. O evento é considerado o principal do calendário do ECPA e integra as comemorações do aniversário de Piracicaba. Além da corrida principal, a programação contará com provas preliminares, acesso aos boxes e estrutura de lazer para receber o público durante todo o dia.

A prova principal reúne carros de turismo e gaiolas tubulares em um mesmo grid, divididos por categorias. Antes da largada, os visitantes poderão acompanhar disputas das categorias Fórmula EVO, Fórmula 1600, Fórmula Vee e a tradicional corrida de Fuscas, ampliando a programação para os fãs da velocidade. Quem for ao autódromo também poderá visitar os boxes, acompanhar de perto os trabalhos das equipes, além de contar com praça de alimentação e outras opções de lazer oferecidas no complexo automobilístico.

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Mais de três décadas de tradição