As 100 Milhas Piracicaba já têm data para voltar às pistas. A 37ª edição da tradicional prova será realizada no dia 23 de agosto, no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA), reunindo pilotos de diferentes regiões do país em uma das competições de longa duração mais tradicionais do automobilismo brasileiro. O evento é considerado o principal do calendário do ECPA e integra as comemorações do aniversário de Piracicaba. Além da corrida principal, a programação contará com provas preliminares, acesso aos boxes e estrutura de lazer para receber o público durante todo o dia.
A prova principal reúne carros de turismo e gaiolas tubulares em um mesmo grid, divididos por categorias. Antes da largada, os visitantes poderão acompanhar disputas das categorias Fórmula EVO, Fórmula 1600, Fórmula Vee e a tradicional corrida de Fuscas, ampliando a programação para os fãs da velocidade. Quem for ao autódromo também poderá visitar os boxes, acompanhar de perto os trabalhos das equipes, além de contar com praça de alimentação e outras opções de lazer oferecidas no complexo automobilístico.
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Mais de três décadas de tradição
Embora esteja na 37ª edição, a história das 100 Milhas Piracicaba começou muito antes da inauguração do ECPA. As origens da competição remontam aos anos 1960, quando uma corrida de kart era disputada pelas ruas da cidade e reuniu pilotos que mais tarde se tornariam referências do automobilismo nacional, como José Carlos Pace e os irmãos Emerson e Wilson Fittipaldi.
No formato atual, a primeira edição foi realizada em 1984, em um antigo haras localizado no bairro Parque Taquaral. Com a inauguração do ECPA, em 1989, a corrida passou a integrar o calendário oficial do autódromo e, desde 1990, é disputada de forma ininterrupta, consolidando-se como uma das mais tradicionais provas de longa duração do país.
O circuito do ECPA tem 2.100 metros de extensão, e a corrida é disputada em 78 voltas, totalizando cerca de 163 quilômetros, distância equivalente às 100 milhas que dão nome ao evento. O traçado combina curvas de alta e baixa velocidade, exigindo estratégia das equipes, regularidade e resistência dos pilotos ao longo da prova.
Ao longo das últimas décadas, as 100 Milhas ajudaram a escrever parte da história do automobilismo paulista, revelando pilotos e acumulando marcas importantes. O organizador do ECPA, Benedito Giannetti Júnior (Dito), é um dos maiores vencedores da competição, que também já registrou feitos como o bicampeonato conquistado pelo piloto Athus Biruel, o mais jovem da história da prova.
Além do aspecto esportivo, o evento costuma atrair equipes, mecânicos e visitantes de diversas cidades, movimentando o turismo e o comércio local durante o fim de semana de competições. A 37ª edição das 100 Milhas Piracicaba é realizada pelo ECPA, com apoio da Prefeitura de Piracicaba, da Secretaria de Esportes e patrocínio da Ritec e AVT.
Serviço
A 37ª edição das 100 Milhas Piracicaba será realizada no dia 23 de agosto, no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo (ECPA), localizado na Rodovia SP-135, km 13,5, no distrito de Tupi, em Piracicaba. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 97403-7683 ou pelas redes sociais oficiais do ECPA.