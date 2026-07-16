Depois de pouco mais de um mês de pausa por causa da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro está de volta. A Série A retorna nesta quinta-feira (16), com três partidas que marcam o início da 19ª rodada e recolocam em campo clubes que vivem momentos decisivos na luta pelo título, pela classificação às competições continentais e para escapar da zona de rebaixamento.
Os primeiros confrontos do dia acontecem às 19h30, quando o Botafogo recebe o Santos no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e o Vitória enfrenta o Vasco, no Barradão, em Salvador. Mais tarde, às 21h30, Mirassol e Grêmio duelam no Estádio Maião, no interior paulista.
A retomada do Brasileirão acontece antes mesmo da final da Copa do Mundo, marcada para domingo (19), e inaugura uma sequência intensa de partidas que prometem movimentar a tabela nas próximas semanas.
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Palmeiras tenta manter liderança
O Palmeiras inicia a segunda metade do campeonato na liderança, com 41 pontos em 18 partidas. Logo atrás aparece o Flamengo, vice-líder com 34 pontos e um jogo a menos, mantendo a chance de reduzir a diferença para o primeiro colocado.
O G4 é completado pelo Fluminense, que soma 31 pontos, e pelo Athletico-PR, com 30. Na sequência aparecem o RB Bragantino, com 29 pontos, Bahia, com 26 e um jogo a menos, Coritiba, também com 26, e São Paulo, com 25.
Atlético-MG, Corinthians e Cruzeiro aparecem logo atrás, todos com 24 pontos, mantendo viva a disputa por vagas na Libertadores e na Copa Sul-Americana.
Luta contra o rebaixamento promete emoção
Na parte de baixo da tabela, Botafogo e Vitória ocupam a 12ª e a 13ª posições, ambos com 22 pontos e um jogo a menos. Internacional, Santos e Grêmio aparecem na sequência, todos com 21 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento.
O Vasco abre o Z4 com 20 pontos e retorna da pausa sob o comando do técnico português Pedro Emanuel. Logo atrás está o Remo, com 18 pontos, seguido pelo Mirassol, com 16, e pela Chapecoense, lanterna com 9 pontos. Mirassol e Chapecoense ainda têm uma partida atrasada, o que pode alterar a classificação nas próximas rodadas.
Jogos da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro
Quinta-feira (16/07)
- Vitória x Vasco — 19h30 — Barradão (BA)
- Botafogo x Santos — 19h30 — Nilton Santos (RJ)
- Mirassol x Grêmio — 21h30 — Estádio Maião (SP)
Sexta-feira (17/07)
- Fluminense x RB Bragantino — 21h30 — Maracanã (RJ)
Terça-feira (21/07)
- Atlético-MG x Bahia — 19h30 — Arena MRV (MG)
Quarta-feira (22/07)
- São Paulo x Athletico-PR — 21h30 — Estádio Cícero de Souza Marques (SP)
- Internacional x Cruzeiro — 21h30 — Beira-Rio (RS)
- Chapecoense x Flamengo — 21h30 — Arena Condá (SC)
Quinta-feira (23/07)
- Corinthians x Remo — 19h30 — Neo Química Arena (SP)
- Coritiba x Palmeiras — 21h30 — Couto Pereira (PR)