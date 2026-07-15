Os trabalhadores nascidos em setembro e outubro começam a receber nesta quarta-feira (15) um novo lote do abono salarial do PIS/Pasep 2026. Nesta etapa, o governo federal vai liberar R$ 5,4 bilhões para cerca de 4,3 milhões de brasileiros que atendem aos critérios do programa. O benefício pode variar entre R$ 136 e R$ 1.621, conforme o tempo de trabalho no ano-base de 2024.

Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal, no caso dos trabalhadores da iniciativa privada, e pelo Banco do Brasil para os servidores públicos inscritos no Pasep.

Quem pode receber o abono salarial?

O benefício é destinado aos trabalhadores que cumprem os requisitos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. Para ter direito ao pagamento, é necessário: