15 de julho de 2026
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DINHEIRO LIBERADO

PIS/Pasep libera novo lote nesta quarta; veja quem recebe

Por Redação/JP! |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Os trabalhadores nascidos em setembro e outubro começam a receber nesta quarta-feira (15) um novo lote do abono salarial do PIS/Pasep 2026.
Os trabalhadores nascidos em setembro e outubro começam a receber nesta quarta-feira (15) um novo lote do abono salarial do PIS/Pasep 2026.

Os trabalhadores nascidos em setembro e outubro começam a receber nesta quarta-feira (15) um novo lote do abono salarial do PIS/Pasep 2026. Nesta etapa, o governo federal vai liberar R$ 5,4 bilhões para cerca de 4,3 milhões de brasileiros que atendem aos critérios do programa. O benefício pode variar entre R$ 136 e R$ 1.621, conforme o tempo de trabalho no ano-base de 2024.

Os pagamentos são realizados pela Caixa Econômica Federal, no caso dos trabalhadores da iniciativa privada, e pelo Banco do Brasil para os servidores públicos inscritos no Pasep.

Quem pode receber o abono salarial?

O benefício é destinado aos trabalhadores que cumprem os requisitos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. Para ter direito ao pagamento, é necessário:

  • estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;
  • ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias durante 2024;
  • ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 no período;
  • ter os dados corretamente informados pelo empregador no sistema eSocial.

O valor é calculado de forma proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base, podendo chegar ao equivalente a um salário mínimo.

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Como o pagamento é feito

Os trabalhadores da iniciativa privada recebem o benefício por meio da Caixa Econômica Federal, que prioriza o depósito em conta corrente, poupança ou na Poupança Social Digital, acessada pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem não possui conta pode retirar o dinheiro em lotéricas, terminais de autoatendimento, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências da instituição, utilizando Cartão Social e senha ou biometria cadastrada.

Já os servidores públicos inscritos no Pasep recebem pelo Banco do Brasil, com opções de crédito em conta, transferência via TED ou Pix e saque presencial nas agências.

Calendário do PIS/Pasep 2026

O cronograma de pagamentos segue o mês de nascimento do trabalhador. Confira as próximas datas:

  • Janeiro: desde 15 de fevereiro;
  • Fevereiro: desde 15 de março;
  • Março e abril: desde 15 de abril;
  • Maio e junho: desde 15 de maio;
  • Julho e agosto: desde 15 de junho;
  • Setembro e outubro: a partir de 15 de julho;
  • Novembro e dezembro: a partir de 15 de agosto.

O prazo final para sacar o benefício termina em 30 de dezembro de 2026.

Como consultar o benefício

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao abono salarial e consultar o valor disponível pelos seguintes canais:

  • aplicativo Carteira de Trabalho Digital;
  • portal Gov.br;
  • telefone 158, do Ministério do Trabalho e Emprego;
  • aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa;
  • Central de Atendimento da Caixa, pelo telefone 0800-726-0207.

A expectativa do governo federal é pagar o abono salarial a aproximadamente 22,2 milhões de trabalhadores ao longo de 2026.

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