Quarenta anos depois de subirem juntos ao pódio nos Jogos Regionais 1986 disputados em Piracicaba, os irmãos Mário e Marcos Leme voltaram a repetir o feito no 58º Campeonato Paulista de Atletismo Máster, realizado entre os dias 10 e 12 de julho, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo. Assim como em 1986, Mário ficou com o primeiro lugar e Marcos com a segunda colocação. Desta vez, a dobradinha aconteceu na prova de lançamento do martelo da categoria M60, para atletas de 60 a 64 anos.
Além da história dos irmãos, a equipe de Piracicaba encerrou a competição com 139 pontos e oito medalhas — cinco de ouro, duas de prata e uma de bronze — conquistadas por quatro atletas.
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Mário Luis de Almeida Leme foi um dos destaques do campeonato ao conquistar o ouro no lançamento do martelete e no lançamento do martelo, estabelecendo recordes da competição nas duas provas. Ele também ficou com a medalha de prata no lançamento do disco. Com os resultados, assumiu a liderança do ranking mundial no lançamento do martelo e a vice-liderança no lançamento do martelete.
Marcos Antônio de Almeida Leme conquistou a medalha de prata no lançamento do martelo, além de terminar em quarto lugar no lançamento do martelete e em quinto no lançamento do disco. Nas provas de pista, Regina Bernardino Fernandes garantiu duas medalhas de ouro, nos 200 e 400 metros rasos. Ela ainda foi vice-campeã nos 800 metros e conquistou o bronze no arremesso de peso. Gilberto Pedroso Ramos também subiu ao lugar mais alto do pódio ao vencer os 800 metros. O atleta ainda conquistou a prata nos 1.500 metros, terminou em terceiro lugar nos 10 mil metros e ficou em quarto nos 5 mil metros.
O 58º Campeonato Paulista de Atletismo Máster reuniu atletas a partir dos 30 anos de diferentes cidades paulistas e de outros estados. A competição foi organizada pela Associação Atlética Veteranos de São Paulo (AAVSP), com supervisão técnica da Federação Paulista de Atletismo (FPA).