Quarenta anos depois de subirem juntos ao pódio nos Jogos Regionais 1986 disputados em Piracicaba, os irmãos Mário e Marcos Leme voltaram a repetir o feito no 58º Campeonato Paulista de Atletismo Máster, realizado entre os dias 10 e 12 de julho, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), em São Paulo. Assim como em 1986, Mário ficou com o primeiro lugar e Marcos com a segunda colocação. Desta vez, a dobradinha aconteceu na prova de lançamento do martelo da categoria M60, para atletas de 60 a 64 anos.

Além da história dos irmãos, a equipe de Piracicaba encerrou a competição com 139 pontos e oito medalhas — cinco de ouro, duas de prata e uma de bronze — conquistadas por quatro atletas.

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