A primeira vaga na decisão da Copa do Mundo será definida nesta terça-feira (14), quando França e Espanha entram em campo às 16h (horário de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos. O vencedor ficará a apenas um jogo do título e aguardará o resultado da outra semifinal para conhecer seu adversário.
O confronto reúne duas seleções acostumadas a disputar grandes competições e coloca frente a frente nomes que representam diferentes momentos do futebol mundial. De um lado está Kylian Mbappé, já consolidado entre os principais jogadores do planeta. Do outro, Lamine Yamal busca confirmar o protagonismo da nova geração espanhola em um duelo decisivo.
A partida também desperta expectativa pelo histórico recente das equipes. Enquanto a França tenta manter sua sequência entre as principais forças do torneio, a Espanha busca voltar a disputar uma final depois de um longo intervalo.
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França quer ampliar sequência histórica
A equipe francesa chega embalada após uma atuação segura nas quartas de final, quando eliminou o Marrocos por 2 a 0. O desempenho reforçou o favoritismo de uma seleção que mantém uma base experiente e sonha com mais uma decisão mundial.
Caso avance, a França alcançará sua terceira final consecutiva em Copas do Mundo, repetindo o protagonismo demonstrado nas últimas edições. A seleção conquistou o título em 2018 e terminou com o vice-campeonato quatro anos depois.
A presença de Mbappé continua sendo um dos principais trunfos franceses. O atacante lidera um elenco acostumado a jogos eliminatórios e chega como uma das maiores referências técnicas desta semifinal.
Espanha aposta na nova geração
Do lado espanhol, a classificação veio após vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas de final. Apesar de ainda alternar momentos de bom desempenho durante o torneio, a equipe segue viva na disputa pelo título e aposta no crescimento ao longo da competição.
O jovem Lamine Yamal simboliza a renovação da seleção espanhola e concentra grande parte das atenções. Ao lado de outros talentos do elenco, ele tenta recolocar o país em uma decisão de Copa pela primeira vez desde a conquista do título em 2010.
Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo pela CazéTV. Quem vencer enfrentará o classificado da outra semifinal, entre Inglaterra e Argentina, marcada para quarta-feira, completando a definição dos finalistas da Copa do Mundo.