A primeira vaga na decisão da Copa do Mundo será definida nesta terça-feira (14), quando França e Espanha entram em campo às 16h (horário de Brasília), em Dallas, nos Estados Unidos. O vencedor ficará a apenas um jogo do título e aguardará o resultado da outra semifinal para conhecer seu adversário.

O confronto reúne duas seleções acostumadas a disputar grandes competições e coloca frente a frente nomes que representam diferentes momentos do futebol mundial. De um lado está Kylian Mbappé, já consolidado entre os principais jogadores do planeta. Do outro, Lamine Yamal busca confirmar o protagonismo da nova geração espanhola em um duelo decisivo.

A partida também desperta expectativa pelo histórico recente das equipes. Enquanto a França tenta manter sua sequência entre as principais forças do torneio, a Espanha busca voltar a disputar uma final depois de um longo intervalo.