O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém duas frentes diante da possibilidade de os Estados Unidos anunciarem uma nova sobretaxa sobre produtos brasileiros. Publicamente, Lula afirma que não acredita na adoção da medida. Nos bastidores, porém, integrantes da equipe econômica já trabalham com o cenário de uma tarifa de pelo menos 25% sobre parte das exportações nacionais.

A decisão do governo norte-americano, liderado pelo presidente Donald Trump, é esperada até esta quarta-feira (15), enquanto Brasil e Estados Unidos seguem em negociações de última hora.

Lula mantém discurso otimista

Durante agenda realizada na última segunda-feira (13), em São José dos Campos (SP), Lula demonstrou confiança de que o chamado "tarifaço" não será colocado em prática.