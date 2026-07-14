Deputada diz que resultado mostra os equívocos do governador na educação
Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), que também é primeira presidenta licenciada da Apeoesp, os resultados do Enem mostram os equívocos da política educacional do governador Tarcísio de Freitas.
O resultado de todo este ataque à educação pública é que nenhuma escola da rede estadual de ensino ficou entre as 100 melhores no Enem no Estado de São Paulo.
Bebel diz que a educação deveria ser prioridade em São Paulo, como tem defendido de forma veemente tanto na Apeoesp como na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
“Mas, em vez de falar sobre escolas melhores, professores valorizados e alunos aprendendo mais, o que não para de aparecer são denúncias envolvendo contratos e o desmonte da educação pública no Estado de São Paulo.
O resultado está aí: pela primeira vez em muitos anos, nenhuma escola da rede estadual paulista ficou entre as 100 melhores do estado no Enem. Um retrato preocupante para o estado mais rico do Brasil”, escreveu em suas redes sociais.
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Com todo este ataque à educação pública, Bebel declara “que quem perde é o estudante, é o professor, é a família e é o futuro de São Paulo. A educação paulista merece voltar a ser motivo de orgulho, não de escândalos”.
Enquanto os indicadores demonstram queda na qualidade da educação pública estadual, a deputada estadual Professora Bebel diz que o governo de Tarcísio de Freitas fecha negócios com empresas do secretário estadual da Educação, Renato Feder.
Como exemplo deste toma lá dá cá, a parlamentar cita o caso da e empresa Multilaser, da qual o secretário de Educação de São Paulo, Renato Feder, detém 28,16% das ações através de uma empresa associada que assinou três contratos com o governo estadual durante a atual gestão. Esta revelação foi feita pelo jornal O Estado de São Paulo.
Conforme o jornal, a Multilaser conquistou contratos em diferentes áreas, incluindo o Iamspe, com um contrato de R$ 226 mil em materiais hospitalares, e o fornecimento de seringas para o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos.
Embora Renato Feder não seja mais CEO, possui participação acionária por meio da offshore Dragon Gem LLC na Multilaser. Feder também gerou controvérsia ao anunciar adoção exclusiva de materiais digitais nas escolas, decisão posteriormente revertida pelo governador, após uma série de críticas de movimentos sociais da educação, em que a Apeoesp e o mandato da deputada Professora Bebel fez forte críticas.
O secretário estadual da Educação também chegou a recusar livros do PNLD alinhados à BNCC, argumentando que eram superficiais, embora não tenha detalhado a avaliação, mas uma forte pressão da Apeoesp e da deputada Professora Bebel fez com que a Secretaria Estadual da Educação recuasse desta iniciativa.
“Querem sucatear a educação pública no Estado de São Paulo, mas continuamos denunciando e mobilizando a sociedade contra estes ataques, o que tem impedido esse desmonte, que passa pela retirada de direitos dos professores e falta de investimentos nas escolas”, completa a deputada Professora Bebel.