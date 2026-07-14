O resultado de todo este ataque à educação pública é que nenhuma escola da rede estadual de ensino ficou entre as 100 melhores no Enem no Estado de São Paulo.

Para a deputada estadual Professora Bebel (PT), que também é primeira presidenta licenciada da Apeoesp, os resultados do Enem mostram os equívocos da política educacional do governador Tarcísio de Freitas.

Bebel diz que a educação deveria ser prioridade em São Paulo, como tem defendido de forma veemente tanto na Apeoesp como na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

“Mas, em vez de falar sobre escolas melhores, professores valorizados e alunos aprendendo mais, o que não para de aparecer são denúncias envolvendo contratos e o desmonte da educação pública no Estado de São Paulo.

O resultado está aí: pela primeira vez em muitos anos, nenhuma escola da rede estadual paulista ficou entre as 100 melhores do estado no Enem. Um retrato preocupante para o estado mais rico do Brasil”, escreveu em suas redes sociais.