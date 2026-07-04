Quem procura uma oportunidade no mercado de trabalho poderá participar do 4º Afro Black Day, que acontece neste sábado (18), das 10h às 18h, na Casa do Povo (Rua Ingá, 834 – Jd. São Paulo). Com entrada gratuita, o evento reúne vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz, além de oferecer orientação profissional, palestras, incentivo ao empreendedorismo e atrações culturais voltadas à valorização da cultura afro-brasileira.
Voltada a adolescentes a partir de 16 anos, jovens e adultos, a iniciativa busca aproximar candidatos de empresas, instituições de ensino e organizações que atuam na promoção da diversidade e da inclusão. O público poderá conversar com recrutadores, receber orientações sobre carreira e conhecer iniciativas voltadas ao desenvolvimento profissional e à geração de renda.
Esta será a primeira edição realizada na Casa do Povo, já que nas três edições anteriores, o Afro Black Day foi sediado no Engenho Central. A mudança de local busca ampliar o acesso da população às atividades e fortalecer a presença do evento em diferentes regiões da cidade.
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Além das oportunidades de trabalho, a programação contará com palestras, ações de incentivo ao empreendedorismo, apresentações culturais e espaços destinados a instituições e organizações parceiras. Segundo os organizadores, a proposta é reunir diferentes iniciativas que contribuam para ampliar as oportunidades de formação, qualificação e inserção no mercado de trabalho.
Criado em 2023 pelo Coletivo Afro Black, o evento tem como foco ampliar o acesso da população negra ao mercado de trabalho e incentivar o empreendedorismo, a educação e a valorização da cultura afro-brasileira. Ao longo das últimas edições, a iniciativa ampliou o número de parceiros, empresas participantes e instituições envolvidas, além de passar a integrar o calendário oficial de eventos do município.
O Coletivo Afro Black atua em Piracicaba desde 2015 com projetos voltados ao fortalecimento da população negra por meio da cultura, educação, tecnologia, empreendedorismo e geração de oportunidades. Atualmente, o grupo é formado por Ayres Santos, Camila Rodrigues, Danielle Galdino e Sabrina Semedo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 99831-0555, (19) 99707-2892 e (19) 98159-7321, pelo e-mail afroblackpira@gmail.com ou pelos perfis @afroblackday e @afroblackpira nas redes sociais.
SERVIÇO
4º Afro Black Day
Data: 18 de julho (sábado)
Horário: das 10h às 18h
Local: Casa do Povo (Rua Ingá, 834 - Jardim São Paulo)
Entrada: gratuita