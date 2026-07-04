Quem procura uma oportunidade no mercado de trabalho poderá participar do 4º Afro Black Day, que acontece neste sábado (18), das 10h às 18h, na Casa do Povo (Rua Ingá, 834 – Jd. São Paulo). Com entrada gratuita, o evento reúne vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz, além de oferecer orientação profissional, palestras, incentivo ao empreendedorismo e atrações culturais voltadas à valorização da cultura afro-brasileira.

Voltada a adolescentes a partir de 16 anos, jovens e adultos, a iniciativa busca aproximar candidatos de empresas, instituições de ensino e organizações que atuam na promoção da diversidade e da inclusão. O público poderá conversar com recrutadores, receber orientações sobre carreira e conhecer iniciativas voltadas ao desenvolvimento profissional e à geração de renda.