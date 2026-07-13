O número de novos diagnósticos de câncer no mundo deve alcançar cerca de 35 milhões por ano até 2050, segundo projeções da Organização Mundial da Saúde (OMS). O crescimento esperado reflete principalmente o envelhecimento da população e o aumento do número de habitantes no planeta, mas também está relacionado à permanência de fatores de risco que podem ser evitados.

Além de prever um avanço significativo da doença nas próximas décadas, o relatório destaca que aproximadamente uma em cada cinco pessoas desenvolverá algum tipo de câncer ao longo da vida. Diante desse cenário, a entidade reforça que investir em prevenção e ampliar o acesso ao diagnóstico precoce serão medidas essenciais para reduzir os impactos da doença na saúde pública.

Apesar da perspectiva de aumento dos casos, a OMS ressalta que uma parcela expressiva dos diagnósticos poderia ser evitada por meio da adoção de hábitos saudáveis e de políticas voltadas à promoção da saúde.