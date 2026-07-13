Pela primeira vez em mais de cinco décadas, a TV Globo não exibirá as duas partidas das semifinais de uma Copa do Mundo. A mudança ocorre por causa do acordo de direitos de transmissão que garante à CazéTV prioridade na escolha dos jogos do torneio.

Com isso, o duelo entre França e Espanha será exclusivo da plataforma comandada por Casimiro Miguel, enquanto Inglaterra e Argentina será exibido tanto pela Globo quanto pela CazéTV.

A situação marca uma quebra de tradição que perdurava desde o Mundial de 1970, quando a emissora transmitiu uma Copa do Mundo pela primeira vez.

Exclusividade da CazéTV muda cenário histórico