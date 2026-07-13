Pela primeira vez em mais de cinco décadas, a TV Globo não exibirá as duas partidas das semifinais de uma Copa do Mundo. A mudança ocorre por causa do acordo de direitos de transmissão que garante à CazéTV prioridade na escolha dos jogos do torneio.
Com isso, o duelo entre França e Espanha será exclusivo da plataforma comandada por Casimiro Miguel, enquanto Inglaterra e Argentina será exibido tanto pela Globo quanto pela CazéTV.
A situação marca uma quebra de tradição que perdurava desde o Mundial de 1970, quando a emissora transmitiu uma Copa do Mundo pela primeira vez.
Exclusividade da CazéTV muda cenário histórico
A atual divisão dos direitos de transmissão concede à CazéTV a preferência para selecionar quais partidas deseja exibir com exclusividade.
Após garantir todos os 104 jogos da competição, a plataforma escolheu transmitir apenas França x Espanha na semifinal, deixando à Globo o confronto entre Inglaterra e Argentina.
Na prática, a decisão impede que a emissora carioca mantenha uma sequência histórica de cobertura integral das semifinais do Mundial.
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Apenas uma exceção em mais de cinco décadas
Desde sua estreia nas transmissões da Copa do Mundo, em 1970, a Globo praticamente sempre exibiu os dois confrontos das semifinais.
A única exceção ocorreu justamente naquele primeiro Mundial. Na ocasião, Brasil x Uruguai e Itália x Alemanha Ocidental aconteceram simultaneamente, impossibilitando a transmissão das duas partidas. A emissora optou por mostrar o jogo da Seleção Brasileira, que garantiu vaga na decisão.
Depois disso, a situação nunca mais voltou a ocorrer.
Entre 1974 e 1978, o torneio sequer contou com semifinais tradicionais. Naqueles anos, a FIFA utilizou um modelo com dois grupos na fase decisiva, em que os líderes avançavam diretamente para a final.
Quando o sistema eliminatório retornou, em 1982, os confrontos passaram a acontecer em horários diferentes, permitindo a cobertura completa da Globo.
Fuso horário ajudou em 1994
No Mundial disputado nos Estados Unidos, as semifinais foram programadas em horários muito próximos.
Mesmo assim, o fuso horário acabou favorecendo a transmissão das duas partidas.
O confronto entre Bulgária e Itália, disputado em Nova Jersey, começou mais tarde no horário de Brasília do que Suécia e Brasil, realizado em Los Angeles, permitindo que a emissora exibisse ambos os jogos sem sobreposição.
A partir da Copa de 1990, as semifinais passaram a ser realizadas em dias distintos, consolidando ainda mais a presença da Globo nas transmissões dessa fase.
CazéTV amplia espaço na Copa do Mundo
A mudança também evidencia o crescimento da CazéTV no mercado esportivo.
Após estrear na Copa do Catar, em 2022, aproveitando a ausência da Globo nas plataformas digitais, o canal conquistou grande audiência e ampliou sua participação na cobertura do futebol internacional.
Nesta edição do Mundial, a plataforma transmite todas as 104 partidas da competição, enquanto a Globo possui direitos para apenas 55 jogos.
Além disso, a escolha dos confrontos da emissora tradicional acontece somente depois da seleção feita pela CazéTV, o que garantiu ao canal digital a exclusividade de França x Espanha.
O episódio simboliza uma nova fase na disputa pelos direitos esportivos e reforça o avanço das plataformas digitais sobre eventos que, durante décadas, tiveram a televisão aberta como principal vitrine.