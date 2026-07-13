O governo federal acompanha com expectativa a decisão dos Estados Unidos sobre a possível ampliação das tarifas aplicadas a produtos brasileiros. A definição está prevista para esta quarta-feira (15), quando termina o prazo estabelecido pela Casa Branca para anunciar se as novas sobretaxas de 25% e 12,5% entrarão em vigor.

Nos bastidores, integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que a confirmação das tarifas é o cenário mais provável. Ainda assim, a expectativa é de que a decisão possa trazer uma ampliação da lista de produtos isentos, reduzindo parcialmente os impactos para as exportações brasileiras.

Governo espera decisão antes de reagir

A estratégia do Palácio do Planalto é aguardar o conteúdo completo da decisão norte-americana antes de definir quais medidas serão adotadas. A avaliação é que o alcance das tarifas será determinante para estabelecer a resposta diplomática e econômica.