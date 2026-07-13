A chegada dos medicamentos injetáveis para o tratamento da obesidade mudou a forma como milhões de pessoas enxergam o emagrecimento. Fármacos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro passaram a oferecer resultados expressivos na perda de peso, mas especialistas alertam que a redução dos números na balança não deve ser interpretada como sinônimo de saúde plena.

De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade 2025, da Federação Mundial da Obesidade, cerca de 68% dos brasileiros estão acima do peso, enquanto 31% vivem com obesidade. O cenário reforça a importância de tratamentos eficazes, mas também evidencia a necessidade de um acompanhamento que vá muito além do peso corporal.

Saúde vai além dos quilos perdidos

Segundo um médico especialista em fisiologia metabólica e hormonal, os novos medicamentos representam um dos maiores avanços já registrados no combate à obesidade. Ainda assim, ele ressalta que o verdadeiro objetivo do tratamento deve ser recuperar o funcionamento adequado do organismo.