Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (13), suspeito de tentar matar a ex-companheira a facadas no bairro Luiz Regitano, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
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Segundo a Polícia Militar, a vítima, também de 22 anos, foi encontrada na calçada em frente à residência, aguardando atendimento. Ela apresentava ferimentos no rosto, na mão e em um dos braços provocados por golpes de faca.
A jovem foi socorrida, recebeu atendimento médico e teve alta após os cuidados.
Aos policiais, a vítima contou como teria ocorrido a agressão e indicou o ex-companheiro como autor. O homem tentou fugir a pé após o ataque, mas foi localizado e detido pela equipe.
Durante a abordagem, uma faca foi encontrada com o suspeito. Ele afirmou aos policiais que teria pegado o objeto para se defender após uma discussão.
A vítima, porém, informou que aquela não seria a arma usada na agressão. Após ser questionado novamente, o homem indicou onde estaria a segunda faca. O objeto foi encontrado embaixo da pia da residência. As duas facas foram apreendidas e o imóvel passou por perícia.
O suspeito também relatou aos policiais que teria sido agredido por vizinhos depois do crime e apresentava uma lesão no antebraço.
O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e será investigado pelas autoridades.