Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (13), suspeito de tentar matar a ex-companheira a facadas no bairro Luiz Regitano, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

VEJA MAIS :

Segundo a Polícia Militar, a vítima, também de 22 anos, foi encontrada na calçada em frente à residência, aguardando atendimento. Ela apresentava ferimentos no rosto, na mão e em um dos braços provocados por golpes de faca.