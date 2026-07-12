O Irã anunciou o fechamento por tempo indeterminado do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do planeta.

O conflito entre Estados Unidos e Irã ganhou um novo e perigoso capítulo na madrugada deste domingo (12). As Forças Armadas americanas lançaram uma poderosa ofensiva e atingiram cerca de 140 alvos militares iranianos.

Segundo o CENTCOM, os bombardeios destruíram bases de mísseis, depósitos de armas, drones, instalações navais e centros de comunicação. Somente nesta semana, mais de 300 alvos já foram atacados pelas forças americanas.

A resposta iraniana elevou ainda mais a tensão. A Guarda Revolucionária informou que bloqueou o Estreito de Ormuz após disparar um tiro de advertência contra uma embarcação. A região é estratégica para o transporte mundial de petróleo, e qualquer interrupção pode provocar reflexos imediatos na economia global.

Os Estados Unidos também acusam o Irã de atacar um navio porta-contêineres que navegava pelo estreito. A embarcação ficou em chamas, sofreu graves avarias e um tripulante está desaparecido.