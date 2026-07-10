Quem procura uma opção de lazer para o fim de semana em Piracicaba terá a oportunidade de visitar uma das maiores exposições de orquídeas da região. Neste sábado (11) e domingo (12), o Galpão 9 do Engenho Central recebe a tradicional Exposição de Orquídeas de Piracicaba, que reunirá mais de 10 mil plantas para exposição e comercialização. A entrada é gratuita, e a programação inclui ainda orientações de especialistas, feira de artesanato e praça de alimentação, tornando o passeio uma alternativa para públicos de todas as idades.
Além da diversidade de flores, o evento deve atrair tanto quem já cultiva orquídeas quanto pessoas interessadas em iniciar o hobby. A mostra contará com dez expositores especializados, que levarão exemplares de diferentes tamanhos, cores e espécies, desde variedades indicadas para quem está começando até plantas raras e híbridas voltadas a colecionadores.
Os visitantes poderão adquirir as plantas diretamente dos produtores, o que amplia a variedade disponível e permite esclarecer dúvidas sobre cada espécie no momento da compra. Também estarão à venda plantas ornamentais para jardins, varandas e ambientes internos, além de vasos, cachepôs, substratos, adubos e outros acessórios utilizados no cultivo.
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Um dos diferenciais da exposição é a oportunidade de aprender mais sobre o universo das orquídeas. Durante os dois dias, integrantes da Associação Orquidófila Piracicabana (Orquipira) e outros cultivadores experientes estarão disponíveis para orientar o público sobre os principais cuidados necessários para manter as plantas saudáveis. Entre os temas abordados estão irrigação, luminosidade, adubação, replantio, ventilação e o controle de pragas, dúvidas comuns entre iniciantes e até mesmo entre quem já possui orquídeas em casa.
A programação também reserva espaço para quem aprecia apenas a beleza das flores. Uma área expositiva reunirá exemplares selecionados por associações orquidófilas do Estado de São Paulo, com espécies que se destacam pelas diferentes cores, formatos e perfumes. Algumas variedades raras e híbridas, normalmente encontradas apenas em coleções especializadas, poderão ser vistas de perto pelos visitantes.
Além da exposição de flores, o evento oferece atrações complementares para quem pretende passar parte do dia no Engenho Central. Haverá feira de artesanato com produtos produzidos por artesãos da região e praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, criando um ambiente voltado ao lazer em família.
Tradicional no calendário de eventos de Piracicaba, a Exposição de Orquídeas reúne anualmente apaixonados pela jardinagem, colecionadores e visitantes de diversas cidades da região. A expectativa é de que o grande número de plantas expostas e a variedade de espécies façam do evento um dos principais atrativos do fim de semana no município.
SERVIÇO
Exposição de Orquídeas de Piracicaba
- Quando: sábado (11), das 9h às 18h, e domingo (12), das 9h às 17h.
- Onde: Galpão 9 do Engenho Central (Acessos pela Avenida Dr. Maurici Allain, na Vila Rezende, ou pela Passarela Ponte Pênsil José Dias Nunes)
- Entrada: gratuita