Quem procura uma opção de lazer para o fim de semana em Piracicaba terá a oportunidade de visitar uma das maiores exposições de orquídeas da região. Neste sábado (11) e domingo (12), o Galpão 9 do Engenho Central recebe a tradicional Exposição de Orquídeas de Piracicaba, que reunirá mais de 10 mil plantas para exposição e comercialização. A entrada é gratuita, e a programação inclui ainda orientações de especialistas, feira de artesanato e praça de alimentação, tornando o passeio uma alternativa para públicos de todas as idades.

Além da diversidade de flores, o evento deve atrair tanto quem já cultiva orquídeas quanto pessoas interessadas em iniciar o hobby. A mostra contará com dez expositores especializados, que levarão exemplares de diferentes tamanhos, cores e espécies, desde variedades indicadas para quem está começando até plantas raras e híbridas voltadas a colecionadores.

Os visitantes poderão adquirir as plantas diretamente dos produtores, o que amplia a variedade disponível e permite esclarecer dúvidas sobre cada espécie no momento da compra. Também estarão à venda plantas ornamentais para jardins, varandas e ambientes internos, além de vasos, cachepôs, substratos, adubos e outros acessórios utilizados no cultivo.