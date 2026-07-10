10 de julho de 2026
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NESTE FIM DE SEMANA

Engenho Central recebe mostra gratuita com 10 mil orquídeas

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Mais de 10 mil orquídeas estarão em exposição gratuita neste fim de semana no Engenho Central, em Piracicaba.
Mais de 10 mil orquídeas estarão em exposição gratuita neste fim de semana no Engenho Central, em Piracicaba.

Quem procura uma opção de lazer para o fim de semana em Piracicaba terá a oportunidade de visitar uma das maiores exposições de orquídeas da região. Neste sábado (11) e domingo (12), o Galpão 9 do Engenho Central recebe a tradicional Exposição de Orquídeas de Piracicaba, que reunirá mais de 10 mil plantas para exposição e comercialização. A entrada é gratuita, e a programação inclui ainda orientações de especialistas, feira de artesanato e praça de alimentação, tornando o passeio uma alternativa para públicos de todas as idades.

Além da diversidade de flores, o evento deve atrair tanto quem já cultiva orquídeas quanto pessoas interessadas em iniciar o hobby. A mostra contará com dez expositores especializados, que levarão exemplares de diferentes tamanhos, cores e espécies, desde variedades indicadas para quem está começando até plantas raras e híbridas voltadas a colecionadores.

Os visitantes poderão adquirir as plantas diretamente dos produtores, o que amplia a variedade disponível e permite esclarecer dúvidas sobre cada espécie no momento da compra. Também estarão à venda plantas ornamentais para jardins, varandas e ambientes internos, além de vasos, cachepôs, substratos, adubos e outros acessórios utilizados no cultivo.

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Um dos diferenciais da exposição é a oportunidade de aprender mais sobre o universo das orquídeas. Durante os dois dias, integrantes da Associação Orquidófila Piracicabana (Orquipira) e outros cultivadores experientes estarão disponíveis para orientar o público sobre os principais cuidados necessários para manter as plantas saudáveis. Entre os temas abordados estão irrigação, luminosidade, adubação, replantio, ventilação e o controle de pragas, dúvidas comuns entre iniciantes e até mesmo entre quem já possui orquídeas em casa.

A programação também reserva espaço para quem aprecia apenas a beleza das flores. Uma área expositiva reunirá exemplares selecionados por associações orquidófilas do Estado de São Paulo, com espécies que se destacam pelas diferentes cores, formatos e perfumes. Algumas variedades raras e híbridas, normalmente encontradas apenas em coleções especializadas, poderão ser vistas de perto pelos visitantes.

Além da exposição de flores, o evento oferece atrações complementares para quem pretende passar parte do dia no Engenho Central. Haverá feira de artesanato com produtos produzidos por artesãos da região e praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, criando um ambiente voltado ao lazer em família.

Tradicional no calendário de eventos de Piracicaba, a Exposição de Orquídeas reúne anualmente apaixonados pela jardinagem, colecionadores e visitantes de diversas cidades da região. A expectativa é de que o grande número de plantas expostas e a variedade de espécies façam do evento um dos principais atrativos do fim de semana no município.

SERVIÇO

Exposição de Orquídeas de Piracicaba

  • Quando: sábado (11), das 9h às 18h, e domingo (12), das 9h às 17h.
  • Onde: Galpão 9 do Engenho Central (Acessos pela Avenida Dr. Maurici Allain, na Vila Rezende, ou pela Passarela Ponte Pênsil José Dias Nunes)
  • Entrada: gratuita

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