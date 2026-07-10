A edição deste ano tem um significado especial. Além de celebrar a fé, a festa marca os 200 anos de uma tradição que atravessou gerações e continua reunindo famílias, devotos e visitantes em torno de um dos eventos mais simbólicos do calendário piracicabano.

Depois de uma semana marcada por celebrações e encontros, a 200ª Festa do Divino Espírito Santo entra em seu último fim de semana em Piracicaba. A programação segue até domingo (12), no Largo dos Pescadores, reunindo atividades religiosas, manifestações culturais e gastronomia que fazem parte da história da cidade há dois séculos.

Entre os destaques da reta final estão as apresentações das congadas, que preservam expressões da cultura popular brasileira e dão um colorido especial à festa. Também fazem parte da programação as procissões, missas e o tradicional Encontro das Bandeiras, momentos aguardados por quem acompanha a celebração todos os anos.

Nesta sexta-feira (10), a programação começa às 19h30, com jantar comunitário e o tradicional Leilão de Prendas, um dos momentos mais aguardados da festa. A noite também contará com queima de fogos e atração musical, reunindo moradores e visitantes no Largo dos Pescadores para celebrar os 200 anos da Festa do Divino Espírito Santo.

No sábado (11), a partir das 13h o público poderá assistir às apresentações da Congada de São Benedito e da Congada do Divino Espírito Santo, e participar da Procissão do Divino e acompanhar o Encontro das Bandeiras. À noite, a programação continua com jantar e atração musical.