Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar uma vaga em Piracicaba a partir desta segunda-feira (13). A cidade reúne 263 vagas de emprego abertas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, incluindo oportunidades para quem tem ou não experiência.

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As vagas estão distribuídas em empresas de diversos setores, como indústria, construção civil, comércio, alimentação e serviços. Entre as funções com maior número de oportunidades estão abastecedor de linha de produção, com 50 vagas; auxiliar de serviços gerais, com 30; auxiliar de produção, com 20; e auxiliar operacional, com 15.