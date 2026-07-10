Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar uma vaga em Piracicaba a partir desta segunda-feira (13). A cidade reúne 263 vagas de emprego abertas para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, incluindo oportunidades para quem tem ou não experiência.
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As vagas estão distribuídas em empresas de diversos setores, como indústria, construção civil, comércio, alimentação e serviços. Entre as funções com maior número de oportunidades estão abastecedor de linha de produção, com 50 vagas; auxiliar de serviços gerais, com 30; auxiliar de produção, com 20; e auxiliar operacional, com 15.
Também há oportunidades para revisador (12 vagas), eletricista e auxiliar de açougue (10 vagas cada), além de auxiliar de peixaria, cadastrador de campo e repositor, com oito vagas disponíveis em cada função.
Salários chegam a R$ 6.106,80
Entre os cargos com as maiores remunerações está o de encarregado de obras, com salário de até R$ 6.106,80. Também há oportunidades para mecânico de diesel e representante comercial autônomo (PJ), com ganhos de até R$ 5 mil.
Outras funções com salários atrativos incluem técnico de segurança do trabalho, com remuneração de até R$ 4.500; caldeireiro, com até R$ 4 mil; além de eletricista e mecânico de manutenção, com salários que podem chegar a R$ 3.500.
Há vagas para diferentes perfis profissionais
As oportunidades contemplam candidatos com ensino fundamental e médio completos, além de vagas destinadas a profissionais com formação técnica e estudantes do ensino superior.
Entre os requisitos solicitados pelas empresas estão Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, D ou AD, disponibilidade para viagens, atuação em turnos ou escala 6x1 e cursos específicos para algumas funções técnicas.
Como se candidatar
Os interessados devem acessar o Painel de Vagas da Prefeitura de Piracicaba e verificar os requisitos de cada oportunidade antes de realizar a candidatura.
As vagas permanecem disponíveis até atingir o limite de encaminhamentos ou podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas contratantes.
O atendimento do CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador), ligado à Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, é realizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3437-2222.