10 de julho de 2026
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FOGO

Boneco de Trump é queimado durante funeral de Khamenei no Irã

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação : PressTV
Manifestantes iranianos atearam fogo a uma grande figura de Lego com a imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a procissão fúnebre de Ali Khamenei, em Mashhad.
Manifestantes iranianos atearam fogo a uma grande figura de Lego com a imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a procissão fúnebre de Ali Khamenei, em Mashhad.

Iranianos queimaram um boneco gigante de Lego com a imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a procissão fúnebre do ex-líder supremo Ali Khamenei, realizada nesta quinta-feira (9), em Mashhad, no Irã.

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A estrutura foi levantada por um guindaste diante de uma multidão. Manifestantes atearam fogo na base da figura, fazendo com que as chamas se espalhassem até que o boneco desabasse e ficasse destruído.

O ato foi divulgado pela agência de notícias estatal iraniana PressTV e ocorreu no encerramento do funeral público de Khamenei, que durou quase uma semana e reuniu milhares de pessoas em diferentes cerimônias pelo país.

Durante as homenagens, grupos de participantes também registraram pedidos de morte contra Trump, em manifestações marcadas pelo sentimento de oposição aos Estados Unidos.

Segundo autoridades iranianas, Khamenei morreu após bombardeios realizados por forças norte-americanas e israelenses durante a guerra entre os países. A morte do líder provocou uma série de cerimônias oficiais e manifestações de apoio entre seus seguidores.

O episódio acontece em meio à escalada das tensões entre Irã e Estados Unidos, com troca de acusações e confrontos que aumentaram a instabilidade no Oriente Médio.

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