A estrutura foi levantada por um guindaste diante de uma multidão. Manifestantes atearam fogo na base da figura, fazendo com que as chamas se espalhassem até que o boneco desabasse e ficasse destruído.

Iranianos queimaram um boneco gigante de Lego com a imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a procissão fúnebre do ex-líder supremo Ali Khamenei, realizada nesta quinta-feira (9), em Mashhad, no Irã.

O ato foi divulgado pela agência de notícias estatal iraniana PressTV e ocorreu no encerramento do funeral público de Khamenei, que durou quase uma semana e reuniu milhares de pessoas em diferentes cerimônias pelo país.

Durante as homenagens, grupos de participantes também registraram pedidos de morte contra Trump, em manifestações marcadas pelo sentimento de oposição aos Estados Unidos.

Segundo autoridades iranianas, Khamenei morreu após bombardeios realizados por forças norte-americanas e israelenses durante a guerra entre os países. A morte do líder provocou uma série de cerimônias oficiais e manifestações de apoio entre seus seguidores.