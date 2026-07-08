Segundo os relatos, a rua apresenta diversos buracos que têm prejudicado o fluxo de veículos. De acordo com os moradores, os problemas foram aumentando com o passar do tempo e, atualmente, as falhas no asfalto dificultam a passagem de carros e motocicletas que utilizam o trecho diariamente.

Moradores da Rua Tomé de Souza, no bairro Jardim Glória, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da via e solicitar atenção para a situação do pavimento no local.

Os moradores informam que a situação exige atenção, principalmente porque os buracos podem comprometer a circulação dos veículos e causar transtornos aos motoristas que precisam trafegar pela via. Eles relatam que, em alguns pontos, é necessário reduzir a velocidade ou realizar desvios para evitar passar pelas áreas danificadas.

Ainda segundo os relatos, a falta de manutenção no local tem contribuído para o aumento das irregularidades no pavimento. Os moradores afirmam que a realização de reparos poderia melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para quem utiliza a rua.

A comunidade aguarda um posicionamento dos responsáveis pela manutenção da via e a realização dos serviços necessários para a recuperação do trecho. A expectativa dos moradores é que o problema seja avaliado e solucionado para evitar que os danos continuem aumentando.

O que diz a Prefeitura