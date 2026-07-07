Entre as publicações feitas no grupo esteve a convocação para o evento "Esplanada com Lula", realizado na noite de segunda-feira (6), em Brasília. A lista também foi usada para divulgar uma camiseta com a inscrição "Previdência com Lula", utilizada por participantes do encontro.

Um grupo de WhatsApp criado por integrantes da Presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para mobilizar servidores em ações de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a gerar repercussão dentro da autarquia. Chamado de "INSS com Lula", o espaço virtual é administrado por membros da direção do órgão e tem sido utilizado para divulgar iniciativas de caráter político.

Relatos de servidores apontam que a existência do grupo provocou desconforto entre parte dos funcionários. Segundo essas informações, alguns aceitaram participar da lista por receio de sofrer algum tipo de retaliação, embora não compartilhem do posicionamento político divulgado no ambiente.

A administração do grupo é atribuída à chefe de gabinete da Presidência do INSS, Ana Márcia Fassbender. Também figura como administrador o diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, Leonardo Bittencourt, que, de acordo com relatos, teria participado da inclusão e da convocação de servidores para integrar a lista.

A participação de integrantes da alta administração da autarquia intensificou o debate sobre os limites entre manifestações políticas individuais e o ambiente institucional. Embora não haja relatos de interferência nas atividades do órgão, servidores avaliam que a iniciativa pode gerar constrangimento para quem prefere não demonstrar posicionamento político no local de trabalho.