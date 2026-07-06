O que começou como uma iniciativa para fortalecer mulheres por meio do artesanato autoral agora alcança um dos maiores palcos do setor no país. O Coletivo Quebrada Criativa, de Piracicaba, foi convidado pela organização da Mega Artesanal 2026 para expor seus trabalhos e oferecer oficinas durante a feira, que acontece entre os dias 11 e 15 de julho, no São Paulo Expo, na capital paulista.

O convite garante um estande gratuito ao grupo e representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido há seis anos com mulheres da periferia, promovendo capacitação, geração de renda e empreendedorismo. Ao todo, a comitiva será formada por 6 mulheres, entre representantes e instrutoras, além de levar produtos produzidos por 8 artistas locais.

Segundo a coordenadora Patrícia Cristina Montanhere de Morais, a participação vai muito além da exposição das peças. "Estar na Mega Artesanal representa muito mais do que ocupar um espaço. É a oportunidade de mostrar que o artesanato autoral, feito nas periferias e por mulheres, tem qualidade e transforma vidas", afirma.