06 de julho de 2026
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ARTESANATO

Coletivo de Piracicaba lança campanha rumo à Mega Artesanal 2026

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Reconhecido pelo impacto social, o Quebrada Criativa conquistou um estande gratuito na Mega Artesanal e busca recursos para participar do evento.
Reconhecido pelo impacto social, o Quebrada Criativa conquistou um estande gratuito na Mega Artesanal e busca recursos para participar do evento.

O que começou como uma iniciativa para fortalecer mulheres por meio do artesanato autoral agora alcança um dos maiores palcos do setor no país. O Coletivo Quebrada Criativa, de Piracicaba, foi convidado pela organização da Mega Artesanal 2026 para expor seus trabalhos e oferecer oficinas durante a feira, que acontece entre os dias 11 e 15 de julho, no São Paulo Expo, na capital paulista.

O convite garante um estande gratuito ao grupo e representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido há seis anos com mulheres da periferia, promovendo capacitação, geração de renda e empreendedorismo. Ao todo, a comitiva será formada por 6 mulheres, entre representantes e instrutoras, além de levar produtos produzidos por 8 artistas locais.

Segundo a coordenadora Patrícia Cristina Montanhere de Morais, a participação vai muito além da exposição das peças. "Estar na Mega Artesanal representa muito mais do que ocupar um espaço. É a oportunidade de mostrar que o artesanato autoral, feito nas periferias e por mulheres, tem qualidade e transforma vidas", afirma.

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Campanha busca viabilizar a viagem

Apesar do convite, o coletivo precisa arrecadar recursos para cobrir despesas com transporte, hospedagem e alimentação durante os cinco dias de evento. Para isso, foi lançada uma campanha de financiamento coletivo com meta de R$ 20 mil, aberta à contribuição da comunidade.

Patrícia destaca que o impacto da iniciativa vai além da produção artesanal. Segundo ela, o coletivo fortalece a autoestima, cria oportunidades de empreendedorismo e incentiva o protagonismo feminino, formando uma rede de apoio entre mulheres que encontraram no artesanato uma nova perspectiva de vida.

Para Adriele Oliveira Pereira, responsável pela Estratégia e Desenvolvimento Institucional do projeto, participar da Mega Artesanal também será uma oportunidade de levar o nome de Piracicaba para um público de todo o país. As doações podem ser feitas pela internet, e o coletivo também convida a população a acompanhar e compartilhar a iniciativa pelas redes sociais (@oquebradacriativa), ampliando o alcance da campanha.

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