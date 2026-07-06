06 de julho de 2026
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INDIGNAÇÃO

Funcionário joga água em morador de rua e vídeo viraliza; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Rerodução
Durante a gravação, o funcionário afirma que estaria realizando a limpeza da área em frente ao estabelecimento
Durante a gravação, o funcionário afirma que estaria realizando a limpeza da área em frente ao estabelecimento

Um vídeo gravado na Avenida dos Remédios, em Osasco (SP), repercutiu nas redes sociais nos últimos dias. As imagens mostram um funcionário de uma drogaria jogando água ao redor de uma pessoa em situação de rua que estava sentada na calçada da unidade.

Durante a gravação, o funcionário afirma que estaria realizando a limpeza da área em frente ao estabelecimento. Enquanto despeja a água no local, a pessoa permanece sentada na calçada. A cena foi registrada por quem passava pela avenida e compartilhada nas redes sociais, onde o vídeo passou a receber comentários e diferentes interpretações.

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A publicação ganhou alcance em diversas plataformas digitais e gerou debates entre internautas sobre a forma como pessoas em situação de rua são tratadas em espaços públicos e privados. Muitos usuários questionaram a conduta registrada nas imagens e pediram um posicionamento da empresa responsável pela unidade.

Até o momento, não há informações sobre o que ocorreu antes do início da gravação nem se houve algum contato entre o funcionário e a pessoa antes da ação registrada no vídeo. Também não foi confirmado se a empresa adotou alguma medida em relação ao caso.

A reportagem entrou em contato com a rede de drogarias para solicitar um posicionamento oficial sobre o episódio. Caso haja manifestação, este conteúdo será atualizado.

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