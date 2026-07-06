Uma discussão entre duas jovens que dividiam a mesma residência há cerca de duas semanas terminou em violência grave e prisão em flagrante na madrugada desta segunda-feira (6), no Parque Hipólito, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. A vítima, de 25 anos, identificada como Bianca Jhuly Vieira, foi atingida por golpes de faca, principalmente na região do pescoço, e permanece internada em estado grave na Santa Casa do município.

VEJA MAIS :

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 1h, após acionamento para atendimento de uma agressão dentro de uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o portão aberto e foram informados por moradores de que uma mulher havia sido ferida com golpes de faca no interior do imóvel. Dentro da casa, a vítima foi localizada com cortes profundos e intenso sangramento, recebendo os primeiros socorros antes de ser encaminhada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).