06 de julho de 2026
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OCORRÊNCIA POLICIAL

Discussão entre colegas de casa termina em esfaqueamento e prisão

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação: Redes Sociais
Polícia Militar e Samu atenderam ocorrência no Parque Hipólito em Limeira (SP), vítima foi socorrida em estado grave após ser atingida por golpes de faca.
Polícia Militar e Samu atenderam ocorrência no Parque Hipólito em Limeira (SP), vítima foi socorrida em estado grave após ser atingida por golpes de faca.

Uma discussão entre duas jovens que dividiam a mesma residência há cerca de duas semanas terminou em violência grave e prisão em flagrante na madrugada desta segunda-feira (6), no Parque Hipólito, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba. A vítima, de 25 anos, identificada como Bianca Jhuly Vieira, foi atingida por golpes de faca, principalmente na região do pescoço, e permanece internada em estado grave na Santa Casa do município.

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Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 1h, após acionamento para atendimento de uma agressão dentro de uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o portão aberto e foram informados por moradores de que uma mulher havia sido ferida com golpes de faca no interior do imóvel. Dentro da casa, a vítima foi localizada com cortes profundos e intenso sangramento, recebendo os primeiros socorros antes de ser encaminhada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A suspeita, uma jovem de 22 anos, foi encontrada nas proximidades, sentada na calçada e com malas prontas, indicando tentativa de deixar o local. Ela apresentava sinais de sangue nas roupas e um ferimento na cabeça, possivelmente resultado da luta corporal. Após ser detida, foi levada inicialmente ao pronto-socorro para atendimento médico e, em seguida, encaminhada à delegacia.

Em depoimento, a investigada afirmou que ambas haviam consumido bebidas alcoólicas e que a vítima teria feito uso de entorpecentes. Segundo sua versão, a confusão começou quando anunciou que deixaria o imóvel, momento em que a colega teria se armado com uma faca e partido em sua direção. Ela relatou que, durante a luta corporal, conseguiu desarmá-la e acabou desferindo os golpes.

A Polícia Científica realizou perícia no imóvel e encontrou grande quantidade de sangue espalhada por diferentes cômodos, como sofá, chão e banheiro. A faca utilizada no crime foi localizada na cozinha. Também foram apreendidos os celulares das duas envolvidas para auxiliar na investigação.

No entanto, a versão apresentada pela suspeita foi considerada inconsistente pela autoridade policial responsável pelo caso. De acordo com o delegado, o relato não apresentou detalhes coerentes sobre a dinâmica da ocorrência, além de haver dúvidas sobre a compatibilidade entre os ferimentos dela e a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

Diante dos elementos reunidos no local e da condição clínica da vítima, a prisão em flagrante foi mantida e a jovem de 22 anos acabou indiciada por tentativa de homicídio.

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